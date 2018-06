Multa histórica a RTVE por publicidad encubierta

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha sancionado a RTVE con 1.070.765 euros de multua por irregularidades en contenidos publicitarios en las distintas cadenas de la corporación, vulnerando el artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es hasta el momento la sanción más alta dictada por este organismo hacia un operador audiovisual.

En uno de los casos la sanción es de 341.280 euros porampañas de spots de varios productos cuya difusión no estaría incluida en las excepciones publicitarias que permite la normativa. Esas comunicaciones fueron en La 1, La 2, Canal 24 Horas y Teledeporte, entre diciembre y enero. La otra multa, 729.485 euros, ha sido por mensajes comerciales no incluidos en la figura de los patrocinios culturales y Competencia entiende que son "comunicaciones comerciales". Dichos spots sancionables no se habrían limitado a la alusión cmo patrocinador, sino que añadían mensajes de cualidades propias que contradicen el mecenazgo en TVE y se detectaron en todas las cadenas, incluida la infantil Clan.