Pablo Motos fue investigado por el CNI para saber si pertenecía a Al Qaeda

¿Pablo Motos investigado por el CNI por posible pertenencia a banda terrorista? Así es. El presentador valenciano invitó al periodista Carlos Alsina, conductor del espacio Más de Uno en Onda Cero a El Hormiguero 3.0, y fue interrogado por su invitado en una entrevista en la que consiguió sonsacarle a Motos tal información.

Pablo Motos comenzó el programa explicando que el invitado que iba a divertirse al espacio de las hormigas Trancas y Barrancas le hacía mucha ilusión. De este modo, explicaba estar "emocionado" ya que es oyente de Alsina y lo acompaña cada mañana cuando se levanta.

El invitado Carlos Alsina interrogó a Pablo Motos y la pregunta estrella de la noche no tardó en llegar:

"¿Qué relación tiene Pablo Motos con el Centro Nacional de Inteligencia?".

Ante esta insólita pregunta Pablo Motos espetó que fue a verlo "en una visita". Esta respuesta no gustó demasiado a Alsina, que le devolvió otra pregunta, esta vez mucho más directa: "¿Te ha investigado el CNI, Pablo?".

La respuesta ante esto es la siguiente: "¿Quieres ir ahí? ¡Es todavía peor!... Fue al CNI y nos enseñaron el departamento de antiterrorrismo que es la hostia. Nos enseñan micrófonos ocultos... Nos hacen un paseo por la parte que se puede ver. Cuando nos vamos se miran Soraya Sáez de Santamaría y el General del CNI y les hace mucha gracia algo", comenta. Tras esta respuesta la bomba: descubrió allí que Inteligencia le investigó por presunta pertenencia a Al Qaeda:

"El General del CNI saca un folio y me dice: "Te hemos investigado por si eras de Al Qaeda". Alsina agrega: "Esto es la primera vez que esto se cuenta en televisión y he tenido que venir yo a este programa. Pablo Motos fue investigado por su presunta relación con Al Qaeda".

"Te hemos investigado por si eras de Al Qaeda" El CNI investigó a Pablo Motos por una foto que se hizo con un "fan" #AlsinaEH pic.twitter.com/ixyZBtdHV1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 18, 2021

Pablo Motos responde tratando de desenmarañar el asunto de una forma clara: "Yo me quedo flipado. Y me explican que había un tío que era un terrorista muy chungo que acabó con españoles. Me enseñaron la foto del tipo y de la detención, y algo más tarde me enseñan una foto de él conmigo en la playa en Denia. Se ve que vino y se hizo una foto conmigo. Me hice una foto con un tipo peligrosísimo de Al Qaeda que ahora está entre rejas".