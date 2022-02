Premios Goya 2022: fecha y dónde verlos

La cita más mágica para los amantes del cine está cada vez más próxima. Se palpan los nervios a flor de piel no solo por el mundo de la industria cinematográfica española, sino también en el mundo de la moda y del espectáculo en general, ya que los Goya tiene un importante peso en todos los aspectos que hacen de un film una buena película.

Los más aficionados al cine también están despejando sus agendas para tener la noche del 12 de febrero completamente libre y poder disfrutar de este espectáculo anual que, este año, llegar cargado de talento, arte y mucha dedicación.

El evento tendrá lugar en el Palau de les Arts de Valencia, y es que, tras dos años en Málaga, los Goya viajan a Valencia para celebrar su gala número 36º que, además, vendrá de la mano de novedades respecto a las anteriores ediciones marcadas por la pandemia.

Así pues, a partir de las 22:00 horas del 12 de febrero, cualquier espectador y amante del cine podrá conectar su televisor a La 1 de TVE y disfrutar, en directo, de los mejores looks, los momentos más icónicos y, por supuesto, de la emoción de los allí presentes.

Vuelve el público a la sala

Debido al coronavirus, la anterior gala de los Premios Goya tuvo que celebrarse bajo mínimos. Esto implicó que muchos de los nominados recibieran la noticia de su galardón desde el salón de su propio domicilio a través de videollamada. Fue el caso, por ejemplo, de Mario Casas, que se alzó con el Goya a Mejor Actor Protagonista por No matarás, o de la compositora y cantautora Rozalén, que en 2021 fue Goya a Mejor Canción Original por Que no, que no para el film La boda de Rosa.

Este año, gracias al buen ritmo de la vacunación y la mejora de la situación sanitaria, los Goya volverán a gozar de su característico público, que son los que realmente dan vida a esta cita anual.

¿Quién presentará la gala este 2022?

Este año, el elegido para llevar la voz cantante en los Premios Goya ha sido el director Dani de la Torre. Este cineasta gallego estuvo nominado al Goya a la mejor dirección novel por su película El desconocido, el film logró dos galardones en 2016: mejor montaje y mejor sonido.

Este profesional del cine ha estado muy implicado desde el principio con los premios Goya, ya que también ha dirigido el spot en el que aparece el Goya de Honor: José Sacristán.