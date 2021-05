El bulo de Ricky Martin y la mermelada explicado por alguien que lo vivió desde dentro

Ya han pasado 22 años, pero aún siguen coleando las dudas sobre el origen del bulo que puso a Ricky Martin, a una joven fan y a un perro en el centro de las tertulias televisivas y vecinales.

'Sorpresa, sorpresa' hacía relevo por aquel entonces de presentadora: Isabel Gemio abandonaba el lacrimógeno programa de Antena 3 donde los sueños se hacían realidad, y dejaba paso a la actriz Concha Velasco, a quien le tocó la incómoda tarea de desmentir una noticia falsa que se divulgaba sin control entre la audiencia: se hizo tan viral que a día de hoy todavía sigue coleando el tema y hay gente que aún no sabe cuál es la verdad.

¿Recuerdan ustedes el episodio de Ricky Martin, la niña, el perro y la mermelada en el programa de Antena 3 ‘Sorpresa, sorpresa’?

Aún no sabemos cómo comenzó todo, pero lo cierto es que de pronto todo el mundo se encontró jocosa (o escandalosamente) hablando del supuesto episodio que tuvo lugar en la casa de una fan adolescente del cantante puertorriqueño: la 'fake' contaba que Martin se había escondido en la habitación de la chica para sorprenderla.

En un momento determinado, y antes de poder salir de su 'escondite', el cantante observa que la chica se untaba mermelada en sus partes íntimas para que su perro Ricky la lamiera, hechos falsos que se 'inocularon' vilmente en los medios de comunicación y en las conversaciones de la gente.

“Hemos sido víctimas de un bulo": así de claro fue el mensaje de una Concha Velasco desmintiendo el episodio. Pero, claro, en el imaginario esta morbosa historia, con famoso 'sorprendido' de por medio, ya había hecho estragos en el imaginario de la gente, dejando la huella imborrable de la duda.

Gracia Olayo, arroja luz sobre el bulo

Ahora, dos décadas después de aquel falso 'escándalo' Gracia Olayo, la veterana actriz que en esos momentos fue azafata de ‘Sorpresa, sorpresa', da una versión creíble de cómo pudo originarse el bulo y lo ha hecho en el programa y podcast ‘Sesión Golfa’. Su sospecha se resume en una frase: Todo se debió a una “estrategia comercial”.

“Creo que esto se lo inventó... y no te voy a decir la persona, pero creo que se lo inventó alguien para darle más publicidad al tema. Porque ese programa, que lo hacía estupendamente bien Concha Velasco, con Concha Velasco no alcanza las cotas de audiencia que con la Gemio. Y yo, y es mi opinión, creo que se la inventaron, fue una fake como se llama ahora”, explica la actriz, aunque reconoce que no tiene pruebas para acreditarlo.