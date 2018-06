Sánchez cierra etapa en TVE con orgullo de gestión

Polémico y férreo defensor de su gestión al frente de RTVE, el periodista José Antonio Sánchez abandobana este viernes la presidencia de la corporación cuando los trabajadores convocaban el noveno viernes negro de protestas. Sánchez (Isla Cristina, 1953) llegó a RTVE en octubre de 2014 después de que su predecesor, Leopoldo González-Echenique, presentara su dimisión. Ambos fueron elegidos en el Parlamento sólo con los votos del PP, que tras su llegada al Gobierno en 2012 rebajó el método de elección de la cúpula.

Sánchez, cuarto presidente de la actual etapa de RTVE en 2008, ha sido el único que ha cumplido su mandato. En alguna ocasión llegó a bromear: "Me voy a tirar más tiempo aquí que Matusalén", ya que no calculaba el revés de la moción de censura.

Sus 44 meses de mandato se han visto envueltos en la polémica desde su llegada. Tan sólo una semana después de aterrizar en Prado del Rey los trabajadores realizaron paros parciales para demostrarle al nuevo presidente que estaban "dispuestos a pelear" por "un servicio público de calidad y porque sus informativos sean plurales y democráticos". Ese desencuentro entre empleados y la cúpula se ha mantenido hasta el final.

A pesar de las críticas, Sánchez presume de su gestión, sobre todo de haber logrado que los informativos de TVE sean líderes de audiencia y de que la corporación pública haya concluido los últimos dos ejercicios con superávit. "Dejo la mejor televisión de los últimos años con diferencia", defendió en una de sus recientes comparecencias parlamentarias.

Gambién sacó pecho de los años en los que dirigió Telemadrid (2011-2014), época en la que ejecutó el ERE que afectó a 829 de sus casi 1.200 trabajadores: "Yo salvé Telemadrid y estoy muy orgulloso de eso".

Sus comparecencias parlamentarias han estado plagadas de reproches cruzados. Senadores y diputados de la oposición se han venido quejando de su "chulería y prepotencia". Su declarada afinidad con el PP salió a colación en más de una ocasión. Y también reconoció figurar en "los papeles de Bárcenas", sin disimular que "es católico, apostólico y romano".

Sobre el control editorial llegó a decir no conocer "ninguna práctica de censura". "Soy consciente de que en RTVE se trabaja con mucha imparcialidad y neutralidad, y se respeta siempre la independencia". Los Consejos de Informativos de RTVE cifran en más de 600 las denuncias recibidas durante su mandato por "manipulación, censura, falta de pluralidad y propaganda".

Sobre el proceso lleno de contratiempos para relevarle, esta fue la irónica respuesta de Sánchez: "he conseguido lo que ni Dios con su infinito poder, ni la Santísima Trinidad, ni los tres juntos habían logrado, que es poner de acuerdo a toda la oposición para que me eche. Más por mi parte, lo siento, no puedo hacer".