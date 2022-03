Sol Macaluso deja Ucrania con una misión pendiente

Uno de los rostros más reconocidos y aclamados en la cobertura informativa de la invasión de Rusia a Ucrania durante estos casi dos meses ha sido el de la periodista Sol Macaluso. La joven ha tomado finalmente la decisión de regresar a España, tal y como ha anunciado en la propia página web de Mediaset: "Ayer les hablaba que el cansancio se empezaba a notar. Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal, y finalmente he tomado la decisión de regresar a España. Estoy contenta porque no puedo esperar a ver a mi familia. Pero cuando pienso en que me tengo que despedir de Stefan y de Max (su guía y su cámara en el país) se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa".

La reportera no ha hecho caso omiso al cansancio corporal y mental que lleva padeciendo durante este período de cobertura en el país ucraniano, y arropada por su familia y sus propios compañeros finalmente ha decidido volver a nuestro país. Aunque Sol ya ha declarado que seguirá con su compromiso de ayudar esta vez desde la distancia al pueblo ucraniano, hay una misión en la que se centrará desde España y que cumplirá nada más se encuentre en tierras españolas.

La misión de Sol Macaluso

Este compromiso adquirido tiene relación con el que ha sido su cámara en el país ucraniano durante su cobertura del conflicto, tal y como ha confirmado la propia reportera: "Sin ir más lejos, ya me voy con una misión: acompañar a Lena, la mujer de Max, a reencontrarse con Dana, su hija, que está en España". La decisión de la periodista de regresar a nuestro país y abandonar la cobertura informativa en primera línea desde Ucrania es una decisión meditada y necesaria para la joven. Sol ya había reconocido dormir muy pocas horas tanto por la preocupación mental como por las sirenas que no dejan de funcionar en ningún momento.

El cansancio ha pasado factura en el cuerpo de Sol, e incluso su vocación la ha llevado a dudar de si debía volver o seguir con su cobertura en el país ucraniano: "Me duele todo. No me quiero quejar porque estoy muy feliz con la experiencia que estoy adquiriendo y la gente maravillosa que estoy conociendo. Pero estoy en constante conflicto conmigo misma", declaró el pasado lunes. Tras apoyarse en su familia y compañeros, la periodista ha tomado finalmente la decisión de adelantar su regreso a España, donde ya la esperan sus seres queridos para arroparla.

Sol Macaluso ha sido la encargada de cubrir para los diversos programas de Mediaset la última hora del conflicto entre Ucrania y Rusia. Su rostro se ha vuelto muy popular, participando desde los propios Informativos de Telecinco o Cuatro al día. Gracias a su gran humanidad, naturalidad y su exhaustivo seguimiento de las noticias, Sol se ha ganado un hueco en el corazón de muchos de los telespectadores.

Su nueva misión reviste incluso aún más emoción para quien conozca su historia: fue la propia Sol la que acompañó a Dana, la hija de su guía, para que pudiera huir a España. Su mujer mientras tanto permanecía a 40 kilómetros de Kiev, refugiada en una casa. En nuestro país ha sido una de las compañeras de Sol, Martina, quien se encuentra cuidando a Dana en la ciudad de Barcelona que espera reencontrarse con su madre. El reconocido pianista James Rhodes costeó todos los gastos para que la familia de Max, compañero de Sol, pudieran viajar a España: "Él se hizo cargo del hotel en Alemania y de los vuelos hacia España. Me conmueve en extremo la solidaridad en momentos así. Me conmueve que con su ayuda logremos poner a salvo a otra familia ucraniana más, nuestra familia ahora también".