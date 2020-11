Soleá es la favorita esta tarde en Eurovisión Junior

La pandemia canceló Eurovisión 2020 pero hoy se celebra la gala de Eurovisión Junior. No será una tarde al uso, sino que cada participante, sólo 12 en esta ocasión, cantará desde su país de origen en una intervención grabada. En este Eurojunior del confinamiento participa la niña sevillana Soleá, con la canción Palante, un animado tema, rumba con ritmos urbanos, que se convierte en mensaje de ánimo para todo el continente.

Entre Rosalía y María Isabel, la española es la favorita de la gala junto a la representante de Polonia, país que ganó por segundo año consecutivo en 2019 y que vuelve a acoger la organización, aunque con todos los representantes en su casa. El plató principal de la televisión pública polaca, en Varsovia, acoge el programa.

Palante es el tema más animado de la tarde en un festival marcado por las baladas y aparecerá en décimo lugar. Intervienen sólo dos niños, los representantes de Serbia y Ucrania. La valenciana Melani, que quedó en tercer lugar en la edición pasada que supuso el regreso de TVE a este festival, se encargará de dar el voto del jurado español. Las puntuaciones se dividen entre los votos del público (los teléfonos gratuitos se abrieron el viernes) y un jurado de expertos, que incluye a tres músicos y dos niños.

El tema Palante es una composición del marbellí César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde Juárez. Soleá, sobrina de Farruquito, con sus 9 años es la más joven de los participantes, se muestra muy esperanzada con su poropuesta y ya se siente muy feliz con haber llegado a esta momento. En el escenario estará acompañada de cuatro bailarines Lucía Arcos, Tania Gálvez, Carlos Damas e Iván Cuadros.

La puesta en escena está diseñada por José María Sánchez Chiquito, con coreografía de Vicky Gómez. El vestido verde con detalles dorados lo ha creado Beatriz Montero.

Los comentarios de esta anómala gala serán Tony Aguilar y Eva Mora, con la colaboración del experto eurovisivo Víctor Escudero. En 2021, si se dan las circunstancias adecuadas, serán los que estén en Rotterdam para un festival de Eurovisión que trabaja en distintas posibilidades para que en esta ocasion no tenga que aplazarse.

Los participantes

1 Alemania, Susan, Stronger With You, en alemán e inglés

2 Kazajistán, Karakat Bashanova Forever, en inglés y kazajo

3 Países Bajos, Unity, Best friends, en inglés y neerlandés

4 Serbia, Petar Aničić Heartbeat en serbio e inglés

5 Bielorrusia, Arina Pehtereva, Aliens, cantará en ruso

6 Polonia, Ala Tracz, I'll Be Standing, en polaco e inglés

7 Georgia, Sandra Gadelina You Are Not Alone, cantará en georgiano e inglés

8 Malta, Chanel Monseigneur, Chasing Sunsets, cantará en inglés

9 Rusia, Sofia Feskova My New Day, en ruso e inglés

10 España, Soleá, Palante, en español

11 Ucrania, Oleksandr Balabanov Vidkryvay (Open Up), en ucraniano e inglés

12 Francia, Valentina, J'Imagine, en francés