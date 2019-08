En marzo de 2010 el Canal 24 Horas ponía en marcha un informativo diario en el que los centros territoriales presentaban escuetamente los titulares con los que habían abierto sus ediciones de mediodía en cada una de las comunidades autónomas. En un principio la ronda llegó a durar 45 minutos, pero más tarde se simplificó pasando a los 20 minutos justos que se mantienen a fecha de hoy.

En la web de rtve.es se pueden recuperar los 1.850 España en 24 que se han emitido hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que el programa salta de la parrilla cada vez que hay un directo alrededor de las cinco de la tarde, hora en que se emite. Sus últimas supresiones estuvieron causadas por el Debate de Investidura.España en 24 es uno de esos formatos que saben a poco y cuya revisión nunca es baladí. ¿Motivos para verlo? El primero, conocer a la amplia red de presentadores esparcidos por nuestra geografía. En Andalucía ponen rostro a las noticias la gran Lola Domínguez y el mesurado Ricardo Romero. El segundo, la curiosidad de saber qué fue noticia en una fecha determinada. A modo de una hemeroteca audiovisual que se consulta con suma rapidez (los centros emiten su minuto de información en riguroso orden alfabético).

Y tercero, con criterio periodístico, constatar qué relevancia se da al fútbol o a la información de Sucesos en el conjunto de la información. No deja de ser curioso que en los 70 segundos asignados diariamente a cada centro territorial quepan tantos titulares relacionados con los fichajes de jugadores y con la crónica negra, casi siempre en detrimento de la agenda cultural, que a duras penas se abre paso. En España en 24 no caben todas las noticias, pero puzzle resultante del muestreo diario no deja de ser significativo. Además de ser muy entretenido.