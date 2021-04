'Los Bridgerton' sufren una baja llamativa

RLos fans de la serie de época de Netflix Los Bridgerton se quedan sin la presencia de su principal personaje de cara a la continuación. René Jean Page, descubierto con su lucida anatomía con el romance de Simon Basset, duque de Hastings, no participará en la segunda temporada.

El actor de moda intervino en Los Bridgerton precisamente por su carácter temporal y que su personaje sólo iba a estar en los capítulos de arranque. Netflix lo ha anunciado ante la sorpresa de los seguidores de la ardorosa ficción de apariencia pre-victoriana firmada por la showrunner Shonda Rhimes. La esposa de Hastings en la ficción, Daphne, Phoebe Dynevor, prosigue como apoyo a su hermano, centro de la continuación, a la búsqueda de esposa.

El anuncio de la baja se produjo en la cuenta oficial de la serie con la forma de cotilleo informativo a cargo de Lady Whistledown, la narradora de la ficción. “Queridísimos lectores, mientras todas las miradas se dirigen a Lord Anthony Bridgerton (el actor Jonathan Bailey) y su búsqueda de una vizcondesa, le decimos adiós a Regé-Jean Page”. que interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton”.

