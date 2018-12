Lo que volveríamos a ver... y lo que no

Finaliza el año y es la hora de realizar el balance televisivo de 2018. Este año que se nos va ha estado cargado de estrenos y ha confirmado la relevancia en el panorama televisivo actual de las plataformas de pago, una nueva realidad que viene para quedarse y modifica sustancialmente los hábitos de consumo de los espectadores. Vamos a analizar en las próximas líneas, a nuestro juicio, los programas y series más destacados del año. Lo hacemos con el criterio de la calidad como bandera, dejando a un lado los datos de audiencia, aunque en muchos casos ambos aspectos están estrechamente unidos. Las series en televisión dejan a un claro vencedor, Fariña. La principal apuesta de ficción de Atresmedia no ha decepcionado. Su estreno en la pantalla tuvo lugar el 28 de febrero. La obra narra los entresijos del narcotráfico en la costa gallega en la década de los 80. La prosperidad del negocio contrastaba con la dura realidad que tuvieron que padecer muchas familias afectadas por la droga. La producción consiguió una media de dos millones y medio de espectadores durante las diez semanas de emisión. También ha sido un buen año para Cuéntame, El Ministerio del Tiempo y Estoy vivo que han renovado y estarán presentes en la parrilla del 2019. Por contra, El Continental se presentaba como un proyecto ambicioso convertido en uno de los mayores fracasos de los últimos tiempos. A nivel de plataformas de pago, la ficción española pasa por un buen momento. Muchos títulos han dejado un buen sabor de boca en 2018. Quizás el más destacado sea Arde Madrid, la producción de Paco León y Anna R. Costa para Movistar +. Con la vida de Ava Gardner en España como excusa, sus creadores han retratado a imagen y semejanza la España de los años 60. Una sorpresa agradable que no es la única, ya que la miniserie. El día de mañana no se queda atrás en esa carrera por el éxito cualitativo. El éxito mundial de La casa de papel es un hecho constatado. La difusión de Netflix ha convertido a este producto en otro de los grandes éxitos del año, en menor medida, Las chicas del cable, que renovará temporada o la serie juvenil, Élite, con los cimientos de Física o Química como atractivo.En el apartado de los talent shows el éxito de Operación Triunfo 2018 es una realidad, pese a no ser una edición tan mediática como la anterior. Valores como el compañerismo y la solidaridad contrastan con la dosis de polémica (mariconez, el novio de María o el reparto de temas para Eurovisión 2019). MasterChef Celebrity ha sido otro nombre jugoso, marcado por rostros como Carmen Lomana, Santiago Segura o Antonia Dell’ Atte. Ona Carbonell fue la vencedora del programa. Como hiciera Miriam Saavedra en GH Vip, no sin antes protagonizar sus particulares broncas con Mónica Hoyos. La historia de amor y odio entre Suso y Aurah ha confirmado lo vivido en versiones anteriores. Mención aparte merece el programa de Chicote, Te lo vas a comer. El chef ha irrumpido con fuerza para poner patas arriba a la industria alimentaria.

'El programa de Ana Rosa' se confirma como el matinal con más audiencia del año

La información matinal durante este año ha sido territorio principalmente de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. En términos de audiencia, El programa de Ana Rosa ha sido la opción más seguida. Mientras que Susanna Griso, que este año ha recibido la medalla de honor de Barcelona, también ha sumado otros galardones por reportajes emitidos en Espejo Público. La Sexta ha vuelto a ser una referencia en espacios políticos, con sus particulares parejas: Antonio García Ferreras y Ana Pastor, por un lado, e Iñaki López y Andrea Ropero, por el otro. Escoger un concurso no es una tarea fácil. La sobreexplotación de Pasapalabra hace que nos decantemos por ¡Ahora caigo!, una ventana de aire fresco en los hogares españoles. Arturo Valls ha logrado que su programa sea ameno, entretenido y que las risas surjan por cualquier motivo.