Un británico en Madrid y su irritante tortilla española con guisantes y salchichas

Hay distintas versiones sobre el nacimiento de la tortilla española, de la tortilla de patatas. Algunas suposiciones recientes colocan el nacimiento de este magnífico 'invento' gastronómico en Extremadura a principios del siglo XIX. Pocas décadas después se atribuye al general Zumalacárregui que ordenara que se "hiciera algo", con patatas y huevos de alguna perdida granja navarra en plenas guerras carlistas.

La tortilla de patatas, con o sin cebolla, y con ingredientes añadidos que le puedan conferir personalidad, es patrimonio nacional de España y de ahí el debate que todavía produce el encebollado de su interior o elevar a afrenta cualquier elaboración dudosa.

Es lo que ha sucedido con un divulgador de gastronomía de origen británico, Simon Hunter (@SimoninMadrid), corresponsal de The Times y colaborador de El País, que el pasado 1 de abril compartía la foto de una tortilla española de lo más irreverente. En la sartén sobre los huevos batidos aparecen trozos grueso de queso, vulgares salchichas con queso y guisantes de lata.

Hunter, desde Madrid, lo presenta así a sus paisanos del Reino Unido: "made a lovely Spanish tortilla this morning. Yum". Es decir, haciendo una maravillosa tortilla española, hummm.

Los comentarios a continuación inundaron su timeline de Twitter. Realmente era una afrenta convertir en tortilla española ese apaño de huevos revueltos raros.

Se le dijo de todo al divulgador Hunter. Vaya gastrónomo. Pero todo tenía una explicación: esa tortilla española intraducible era una broma. Una inocentada del 1 de abril, que es la fecha de las bromas por tierrras británicas.

El apasionado de la cocina española y por tanto buen conocedor de las tortillas en nuestro país tuvo que salir con una respuesta en la que elabora por derecho ese plato, para aclarar así que lo del 'tortilleo' era una broma primaveral. Aunque ya se sabe que con las cosas de comer no se juega y en el nombre de la tortilla de patatas no se puede bromear así como así.

Pues vaya día en Twitter que he pasado! Tranquilos españoles, sé hacer una tortilla española de verdad (vean abajo) y lo de ayer fue una inocentada para April Fool’s. Gracias por todas las respuestas, me he reído un montón!! https://t.co/mfiLNZ3OlP

Simon recibió respuestas de todo tipo, acordándose de su familia y de la gastronomía británica.

Spanish people, get your revenge on @simoninmadrid by making a delicious full English breakfast on 28th December. pic.twitter.com/8Mt5vLCXJr