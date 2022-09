El camino de vuelta más épico hacia la Tierra Media

Hace 49 años, un 2 de septiembre de 1973 moría el brillante y célebre escritor John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, autor de la archiconocida y atemporal saga de El Señor de los Anillos. Con motivo de esta efeméride, Prime Video estrenó durante el día de ayer la esperada serie El Señor de los Anillos: los anillos del poder, uno de los más esperados del año.

El anuncio sorprendía a seguidores y no seguidores de la saga hace ya cinco años y la plataforma ya ha desvelado los dos primeros episodios de la puesta en escena del director español Juan Antonio Bayona, encargado de la dirección de estas dos primeras piezas y de parte de la producción. La apuesta de Amazon transcurre antes de los hechos narrados en las novelas de El hobbit y El Señor de los Anillos, apostando por la fidelidad a las palabras de Tolkien, pero también por la diversidad en sus personajes.

El proyecto cuenta en su haber con ser la producción audiovisual con mayor presupuesto de la historia de la televisión, con unos 1.000 millones de dólares de inversión. “J.R.R. Tolkien es el origen de todas las historias de fantasía que disfrutamos hoy en día, Harry Potter, Star Wars o Juego de tronos no existirían sin El señor de los anillos, y el poder volver a la base y llevarlos a la pantalla, para mí es un sueño”, ha afirmado el español.

Todo comienza cuando los guionistas de la serie, JD Payne y Patrick McKay, seguidores declarados del universo creado por Tolkien se enteran de que Prime Video había adquirido los derechos de la conocida saga. En su apuesta, la compañía buscaba crear algo diferente y nunca visto en torno a los conocidos anillos, ubicando el contexto eras antes de lo sucedido en la Segunda Edad durante El señor de los anillos y El Hobbit. De hecho, lo aquí narrado no lo encontraremos en ninguno de los tres libros (ni películas) de la trilogía original.

El propio McKay ha querido destacar la importancia de la esencia original de Tolkien, aunque no se trate de una adaptación de ningún libro del autor: “Sentimos que las raíces profundas de este show están en los libros y en Tolkien. Y si no nos sintiéramos así, todos estaríamos aterrorizados de sentarnos aquí. Sentimos que esta historia no es nuestra. Es una historia que estamos administrando que estaba aquí antes que nosotros y estaba esperando en esos libros para estar en la Tierra. No nos sentimos ‘vagamente conectados’. Nos sentimos muy, muy conectados con esas personas y trabajamos todos los días para estar aún más conectados. Así es realmente como lo pensamos”.

En un principio, el proyecto sobre el que gira toda la plataforma de streaming de la compañía está construida para que cuente con al menos cinco temporadas y 50 horas de duración. La primera temporada dispondrá de ocho episodios ya confirmados y, a pesar de su estreno doble, su emisión se basará en la antigua usanza de un capítulo a la semana. Por tanto, hasta el próximo 14 de octubre tendremos Tierra Media para rato.

A unos mil años del inicio de la Tercera Edad encontramos a una joven Galadriel, encarnada por una imperial Morfydd Clark, y a nuestra primera protagonista, la cual buscará la venganza tras la muerte de su hermano en combate luchando contra Morgoth y Sauron. En venganza, la elfa buscará concluir la misión que inició su propio hermano, poniendo fin a Sauron y sus huestes de orcos. Mientras tanto, su viejo amigo Elrond, interpretado por Robert Aramayo, se verá involucrado en la forja de una torre que servirá para la fabricación de unos poderosos artilugios nunca visto, contando con la ayuda de los enanos, encabezados por Durin, Owain Arthur. Por otro lado, la línea argumental de los pelosos nos presentará a Nori Brandyfoot, Markella Kavenagh, y Poppy Proudfellow, Megan Richars, que descubrirán a un misterioso humano que atraviesa el cielo. También conoceremos en estos primeros capítulos a Arondir, Ismael Cruz, elfo enamorado de la humana Brownwyn, Nazarin Boniadi, que comenzarán a descubrir los primeros vestigios de la vuelta de Sauron.

El Señor de los Anillos: los anillos del poder es la serie que todo el mundo esperaba. Una sombra del pasado y A la deriva han despertado críticas muy positivas, aunque tampoco se libra de los detractores de este tipo de proyectos, muy alejado de lo considerado canon dentro del verdadero universo creativo. A pesar de ello, la acostumbrada lucha entre el bien y el mal vuelve a darse cita en una de las aventuras épicas del año, saliendo muy reforzada gracias a un gran elenco y a una maravillosa puesta en escena donde la cinemática se convierte en un auténtico lujo para el espectador observador. Descubrir a los simpáticos y carismáticos pelosos, antecedentes de las criaturas más queridas de la Segunda Era, conocer las minas de Khazad-dûm o desentrañar las jóvenes figuras de los conocidos Galadriel y Elrond es un auténtico deleite para seguidores y no seguidores de los anillos más famosos de la historia de la literatura y el cine.