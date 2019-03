Seis claves sobre creadoras y actrices de nuestra TV

Desde Ana Diosdado hasta ‘Al salir de clase’ y ‘Élite’

Entre las renovadoras de la ficción española se encuentra la fallecida actriz y escritora Ana Diosdado que a mediados de los 70 ya trazó un retrato realista de las relaciones personales con Juan y Manuela que avanzó una década después hasta Anillos de oro y una más avejentada Segunda enseñanza, cantera de intérpretes y antecesora de otras series españolas ambientadas en institutos... Compañeros, Física o química, El intermado o la reciente Élite

Las mujeres en las ficciones de Antena 3La directora de Ficción de Antena 3 y productora ejecutiva de Atresmedia Studios, Sonia Martínez, es un nombre fundamental en la evolución reciente de las series españolas y la presencia más activa y renovada de los personajes femeninos. Además del premio Emmy La casa de papel, con la batuta de la directiva de Atresmedia surgieron Vis a vis, Gran Hotel, El tiempo entre costuras, Velvet, o más recientemente, El embarcadero en Movistar +

‘Showrunners’ con feminismo militante

Podrá gustar o no la serie de HBO Girls, pero el nombre de Lena Dunham es fundamental por su visión cruda de las jóvenes en el siglo XXI y en la experimentación desde un ‘hiperrealismo’. Entre otros nombres recientes de la producción ejecutiva (junto a dos grandes influyentes de la TV en EEUU como Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres) se encuentran la creadora de Anantomía de Grey, Shonda Rhimes;o Jenji Khona con Orange is the new black, de Netflix.

La conexión escandinava: ‘Bron’,‘Borgen’

Sobre la evolución de la mujer en la ficción y de sus roles era inevitable que el mensaje llegara con fuerza desde países pioneros en igualdad. Las las producciones suecas o danesas han roto estereotipos como el de la primera ministra de Borgen, Birgitte Nyborg, a cargo de Sidse Babett Knudsen, un tratado de alta política y fontanería; o las investigadoras Saga Norén (Sofia Helin) en Bron/Broen; o Sarah Lund, a cargo de Sofie Gråbøl en Forbrydelsen (The Killing)

Estrellas con personajes marcados

La abogada de Damages llevó a Glenn Close en 2007 a irrumpir con potenica en la pantalla de casa y prácticamente desde entonces todo el estrellato de Hollywood ha pasado por series, como Nicole Kidman, Reese Whiterspoon y Meryl Streep en Big Little Lies, de HBO; Julia Roberts con Homecoming, en Amazon (la siguiente será Charlotte Walsh likes to win); la veterana Jane Fonda, con Grace & Frankie, de Netflix; o Amy Adams con Heridas abiertas, de HBO

La distopía de ‘El cuento de la criada’

Una descarnada novela de la canadiense Margaret Atwood publicada en 1985 se convirtió en serie hace dos años con un relato distópico futurista en el que las mujeres volvían a ceder hasta un papel reproductor y esclavo. El cuento de la criada se convirtió en emblema de reclamación y tuvo sus reconocimientos, con una prolongación más floja, ya sin el soporte literario. Algo parecido a lo que le ha sucedido a otra ficción de reivindicaciones, Westworld