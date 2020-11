Así es la deslumbrante puesta en escena de Soleá en Eurovisión Junior

Tira "Palante" es el estribillo de ánimo, a ritmo de rap, con el que España jaleará este domingo a la audiencia de Eurovisión Junior, gala que se celebra en Varsovia pero con las actuaciones de todos los participantes desde sus países de origen en números grabados. La pandemia obliga a estas limitaciones, lo que no ha sido obstáculo para que Soleá, la niña sevillana que interviene por parte española, proponga alegría y luminosidad al escenario montado en Prado del Rey.

Soleá interpreta Palante con una puesta en escena diseñada por José María Sánchez Chiquito y coreografía de Vicky Gómez, que quieren "reforzar aún más el mensaje positivo de la canción y pondrá en pie a toda Europa", promete RTVE.

El cuerpo de baile tendrá segmentos de luz y en las pantallas Led del escenario se refleja la inspiración urbana de la música. El momento inicial parte con unas alas de ángel que impacta en los primeros compases de la canción.

Para la actuación del domingo se ha utilizado un plató de 600 metros cuadrados y se ha dispuesto en el suelo una plataforma circular de 6,2 metros de diámetro y otra ovalada de 18 metros de largo y 4,5 de alto. Un set que siguen las especificaciones técnicas remitidas por la organización.

En gala intervienen doce países, aunque resta la ubicación de cada concursante, salvo Alemania y Francia, que abren y cierran la gala, y Polonia, en sexto lugar, en el ecuador. Soleá está en condiciones de superar el tercer puesto del año pasado de Melani, con Marte. En Eurojunior a TVE le ha ido siempre infinitamente mejor que con los adultos, quedando siempre entre los primeros lugares. En el caso de Palante hay un tema pegadizo y una puesta en escena lucida que la convierten en una canción mucho más idónea que la mayoría de temas aspirantes españoles habidos en la última década. Sin Eurovisión el pasado mayo por la pandemia, Blas Cantó será quien vuelva a ser el representante español en Rotterdam en la primavera de 2021.

Los participantes

Alemania, Susan, Stronger With You, en alemán e inglés

Bielorrusia, Arina Pehtereva, Aliens, cantará en ruso

Francia, Valentina, J'Imagine, en francés

Georgia, Sandra Gadelina You Are Not Alone, cantará en georgiano e inglés

Kazajistán, Karakat Bashanova Forever, en inglés y kazajo

Malta, Chanel Monseigneur, Chasing Sunsets, cantará en inglés

Países Bajos, Unity, Best friends, en inglés y neerlandés

Polonia, Ala Tracz, I'll Be Standing, en polaco e inglés

Rusia, Sofia Feskova My New Day, en ruso e inglés

Serbia, Petar Aničić Heartbeat en serbio e inglés

Ucrania, Oleksandr Balabanov Vidkryvay (Open Up), en ucraniano e inglés

La canción española

Los autores de Palante han compuesto (y producido) algunos de los éxitos de artistas como Ricky Martin, Lola Índigo, Pastora Soler, Juan Magan, Joey Montana, Álvaro Soler, Danna Paola, CTangana, Gemeliers y Álex Ubago.

César G. Ross es un autor y compositor marbellí con más de veinte años de trayectoria en la industria musical. Ha compuesto singles como Míranos, de Álex Ubago, 'Demasiado amor' de Pastora Soler, Qué has hecho con mi vida, de Eva Ruiz y Prefiero decírtelo así, No hay nadie como tú, Si te vas y Gracias de Gemeliers, con 5 discos de platino estos últimos. También ha compuesto canciones para diversos discos de La Voz Kids; la película de animación Secret Life of Pets (Mascotas); o Dyango y Serafín Zubiri, entre otros.

Hajar Sbihi, más conocida bajo el nombre artístico ASHA, es una artista y compositora multi-platino nacida y criada en Marruecos. Con 12 años, fue seleccionada para participar en la canción BOKRA, un proyecto que promovía la paz en el mundo árabe producido por Quincy Jones y Redone. Con 20 años, obtuvo su primer éxito como compositora: Yo ya no quiero ná, de Lola Índigo.

En 2018 compuso junto a Becky G y C.Tangana Booty, triple Disco de Platino en EE UU y Doble Platino en España. Ese mismo año, trabajó en las melodías de Oye Pablo, de Danna Paola (Triple Disco de Platino en México). También ha cosechado éxito como cantante con el tema compuesto por ella misma, 'Bésame', con más de un millón y medio de reproducciones en plataformas digitales en solo dos meses.

Bruno Valverde Juárez, es un productor musical premiado con un Grammy por La Mordidita, de Ricky Martin en 2015 y nominado al mismo galardón en 2016 por el proyecto de Los Rakas (Raka Party). Graduado en el Berklee College Of Music y Full Sail University (Boston), con especialización en producción musical e ingeniería de sonido. Productor del triple Disco de Platino Yo ya no quiero ná de Lola Índigo, y el éxito de la cantante mexicana Danna Paola Oye Pablo, como compositor destaca el tema Booty, de Becky G y C Tangana. Ha trabajado en proyectos para Ricky Martin, Becky G, Joey Montana, Juan Magan, Álvaro Soler, Danna Paola, Lola Índigo y CTangana y ha colaborado con Karol G, Reik, Sebastián Yatra, entre otros