Todos los detalles de la final de hoy de Eurovisión

Miki vestirá pantalón y camiseta azul marino y zapatillas deportivas blancas, en línea con sus bailarines y coristas (Fran, Mikel, Ernest, Mery y María),con colores acordes con la puesta en escena. Al igual que Miki surgió de OT (y no era el favorito para llegar hasta aquí, pero había compañeras favoritas que no querían viajar) muchos otros participantes han surgido de La Voz y formatos similares, como el cantante sueco, que es además el compositor de la canción (sin muchas opciones) del Reino Unido.

El orden de países, cantantes y canciones

1. Malta: Michela, 'Chameleon'

2. Albania: Jonida Maliqi, 'Ktheju tokës'

3. República Checa: Lake Malawi, 'Friend of a friend'

4. Alemania: S!sters, 'Sister'

5. Rusia: Sergei Lazarev, 'Scream'

6. Dinamarca: Leonora, 'Love is forever'

7. San Marino: Serhat, 'Say na na na'

8. Macedonia del Norte: Tamara Todevska, 'Proud'

Descanso

9. Suecia: John Lundvik, 'Too late for love'

10. Eslovenia: Zala Kralj & Gasper Santl, con 'Sebi'

11. Chipre: Tamta, 'Replay'

12. Países Bajos: Duncan Laurence, 'Arcade'

13. Grecia: Katerine Duska, 'Better love'

14. Israel: Kobi Marimi, 'Home'

15. Noruega: KEiiNO, 'Spirit in the sky'

16. Reino Unido: Michael Rice, 'Bigger than us'

Descanso

17. Islandia: Hatari, 'Hatrið mun sigra'

18. Estonia: Victor Crone, 'Strorm'

19. Bielorrusia: ZENA, 'Like it'

20. Azerbaiyán: Chingiz, 'Truth'

21. Francia: Bilal Hassani, 'Roi'

22. Italia: Mahmud, 'Soldi'

23. Serbia: Nevena Bozovic, 'Kruna'

24. Suiza: Luca Hänni, 'She got me'

25. Australia: Kate Miller-Heidke, 'Zero Gravity'

26. España: Miki, 'La Venda'

En negrita, las canciones a tener en cuenta