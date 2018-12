"El espíritu de Jim Henson sigue vivo"

Su vida gira en torno a Gustavo (o Kermit), Peggy (Piggy en la versión original), Gonzo o Frozzie. Tom Warburton, forjado en Cartoon Network y en la compañía Disney, en los últimos años se ha centrado en recuperar la serie de los Muppets Babies, o Los Pequeñecos, que fue el nombre que tuvo esta ficción animada a principios de los años 80 en TVE, en la sobremesa de los sábados. La nueva versión, para los pequeños del siglo XXI se encuentra en Disney Channel, en abierto; y en el Disney Junior.

–¿Han cambiado mucho los Muppet Babies de aquellos Pequeñecos que recordarán los lectores españoles que eran niños en los años 80?

–Bueno, tampoco han cambiado tanto. Son unos personajes maravillosos ¿verdad? Son Piggy, Kermit, cuando eran muy pequeñitos. En esta versión hemos creado la serie pensando en los preescolares. La anterior, como El show de los Teleñecos, están orientadas a un público variado, más generalista, intergeneracional. Estos Muppet Babies son para unos niños que nunca habían visto antes a los Muppets. En los Estados Unidos se ofrecían en la cadena ABC y son unos personajes venerados por varias generaciones. No han cambiado mucho de aquellos que los recuerden de los años 80.

–¿Cómo se enfoca una serie a unos niños tan pequeños?

–Hay que ir a a las aulas de Preescolar, a conocer cómo son esos niños. No puede ser de otra manera. En su clase les enseñamos fotos de nuestros personajes, que nos cuenten qué les parecen. Los Muppet Babies enganchan a los niños porque son muy encantadores, son peluches, tienen unos ojos grandes. A mi hijo pequeño había que ponerle pañales con la cara de Kermit y no había manera de cambiárselos por otros. Y eso que entonces no existía la actual serie Muppet Babies.

–¿Qué tipo de historias nos pueden contar ahora?

–El espíritu del gran Jim Henson sigue tan vivo como sus historias. Sus personajes siguen contando historias graciosas y con cierto mensaje de colaboración, de amistad, de tolerancia: de aceptar al otro con sus defectos, con sus diferencias, como sucede en Barrio Sésamo. Vale, pueden parecer algo ñoñas, pero tienen más intención de lo que parecen. Trabajamos cerca del estudio de los Muppets así que sentimos que contamos lo mismo. Aunque ellos hacen películas y nosotros historias más cortas. Renovamos continuamente la tecnología que es lo que Jim Henson hubiera querido siempre hacer con sus criaturas.

–¿Estos niños del siglo XXIson muy distintos a los de las generaciones anteriores?

–Pues sí, son muy diferentes, que nadie se equivoque. Los niños de ahora son más inteligentes, están más despiertos. Están más unidos al mundo que les rodea por internet, por las pantallas. Eso tiene que utilizarse como una ventaja y ahí es importante la labor de los padres, por supuesto.

–Todavía hay quien cree que los niños no se enteran de nada...

–Porque piensan que les falta inteligencia y no es así. Yo diría que muchos niños de hoy son más brillantes que muchos adultos. Con los Muppets Babies queremos explicarles a esos niños los valores de nuestro mundo.

–¿Cómo se orientan esos mensajes para que lleguen a los niños?

–Tratándolos con respeto. Contamos las cosas con naturalidad. Que no terminen de entender asuntos de la vida de los adultos no quiere decir que no nos comprendan. Los valores fundamentales los entendemos todos desde muy pequeños.

–¿Tiene alguna debilidad entre sus personajes?

–Vaya pregunta, ja,ja, ja. Me gustan todos y hacemos que todos caigan igual de bien a los niños... y también a los mayores. Cualquier personaje de mis animaciones tienen un lugar en mi corazón. Creo siempre que Kermit, Gustavo, tiene un lugar especial. Es para mí un buen amigo. Bueno, lo considero como uno de mis hijos.