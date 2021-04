La edición número 64 del Festival de Eurovisión se celebró en 2019, ya que la de 2020 se tuvo que suspender a causa de la pandemia del coronavirus. Ese evento, que se celebró en Tel Aviv, encumbró a los Países Bajos como el país que aportó la mejor canción del continente, de la mano de Laurence Duncan con el tema Árcade.

En el último Eurovisión de hace dos años, España hizo un papel más que discreto, ya que terminó en la posición número 22. De ahí que este año se hayan puesto todas las esperanzas en Blas Cantó. Sin embargo, el español no parte como uno de los favoritos para ganar Eurovisión 2021. De hecho, se encuentra en el puesto 35 de los 39 países que componen el ránking. Ganar Eurovisión es un premio que se le escapa a España desde hace ya demasiados años.

Los artistas con más opciones, según las casas de apuestas, proceden de países del norte de Europa. Esta zona tienen una gran historia en este festival, y no es de extrañar que se hayan hecho con el premio varias veces. Otras naciones que suelen ofrecer un muy buen papel son las del este de Europa. Rusia, Ucrania o Bulgaria siempre cuentan con opciones para hacerse con el premio. Además, en estos países existe una gran tradición en Eurovisión, hasta tal punto que hacerse con el galardón es motivo de gran orgullo nacional. Pero este 2021 el sur europeo también quiere tener protagonismo. Francia, Italia o Grecia se han tomado muy en serio la participación en el certamen de este año, por lo que no descartamos que se produzca una sorpresa. Por ejemplo, Francia con Barbara Pravi, en segundo puesto según las encuestas, podría arrebatarle la victoria a la favorita Malta.

1. Destiny ('Je Me casse'), de Malta

Malta tiene puestas todas sus esperanzas en esta artista negra de potente voz curtida en talents show nacionales. Destiny es una de las artistas más queridas por el público eurofan y, siendo honestos, no es para menos. Con tan solo 9 años comenzó a formarse a nivel musical, recibiendo clases tanto de piano como de canto. Desde muy temprana edad participó en diversas competiciones nacionales e internacionales, aunque el salto a la fama mundial no le llegó hasta su participación en Eurovisión Junior 2015. Arrasó en el certamen, consiguiendo arrebatar el récord de puntuación que, por aquel entonces, ostentaba nuestra María Isabel (Eurovisión Junior 2004). En el Got Talent de Malta llegó hasta la semifinal, y también participó en The X Factor. Con una canción fresca, diferente y con una letra preciosa, en esta edición pretende alzarse con el triunfo que no vivió el año pasado debido a la suspensión del festival.

2. Barbara pravi ('Voilà'), de Francia

Francia se rindió desde el principio a la interpretación exquisita y la propuesta intimista, elegante y llena de fuerza de Barbara Pravi. Esta será primera vez que la cantante y compositora participe como candidata gala en el festival. Sin embargo, es una de las autoras (junto a Igit) del tema J’ imagine, con el que la pequeña Valentina dio la primera victoria a su país en Eurovisión Junior. También firmó la canción el año anterior, Bim bam toi, con la que Carla logró la quinta posición en Gliwice-Sileasia. Como curiosidad: en España se ha dado a conocer definitivamente al poner la música en el documental de Rocío Carrasco.

3.Gjon’s tears ('Tout l’univers'), de Suiza

Suiza, con un tema en francés, vuelve a confiar este año en Gjon Muharremaj, de 22 años y también experto en concursos musicales de televisión. Suiza es uno de los país fundadores de Eurovisión y anfitrión en el nacimiento del certamen en la ciudad de Lugano, en 1956. Gjon’s Tears lanzó su primer single, Babi, en 2019, una canción indie compuesta en inglés en la que recupera parte de sus raíces al añadir las partes del coro en albanés. El tema que defiende pretende trasmitir un mensaje de ánimo al público, especialmente en los momentos tan complicados que vivimos.

4. Victoria ('Growing up is getting old'), de Bulgaria

Bulgaria tiene a Victoria como representante, una intérprete con una voz y un estilo únicos y muy personales. Al no poder cantar Tears getting sober por la cancelación de la edición de 2020, a finales de año la cantante lanzó un álbum titulado Ugly cry. La propia Victoria eligió el que defendería en mayo en Rotterdam entre los seis temas de este disco compuesto íntegramente por ella. La canción cuenta la historia de un viaje hacia la superación personal, que le lleva a sus raíces, su infancia y los lugares en los que se siente segura.

5. Maneskin ('Zitti e Buoni'), de Italia

Italia da un giro de 180 grados con su actual candidatura con respecto a la anterior. La música psicodélica de la banda Maneskin toma el relevo a la power balad Fai Rumore con la que Antonio Diodato ganó San Remo 2020. Maneskin ganó por sorpresa la última edición, la 71, de San Remo. Zitti e buoni es un tema rock metal industrial con gran presencia de la guitarra eléctrica. El tema, compuesto por el cuarteto, ha tenido que ser modificado, tanto en la letra como en la duración, eliminándose ciertas palabras malsonantes.

6. Tusse ('Voices'), de Suecia

Suecia confía su victoria a un refugiado de raíces congoleñas. Tousin Michael Chiza, más conocido como Tusse, es un cantante de 18 años que llegó a Suecia como refugiado cuando tenía sólo 8 años de edad. Goza de gran popularidad en su país gracias, de nuevo, a la televisión. Ganó Swedish Idol y quedó semifinalista en Suecia Got Talent. Su canción trata sobre el compañerismo, la libertad y la importancia de que se escuchen todas las 'voces'.