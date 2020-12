Estos son los finalistas de este viernes en 'La Voz'

La Voz celebra esta noche pasadas las diez su final con una andaluza entre los cuatro finalistas. Al formato de Boomerang en Antena 3 se le suma esta noche la competencia de IdolKids. Telecinco ha trasladado a este día la final de su talent infantil, con Isabel Pantoja en el jurado, tras tres noches anteriores sobre la herenecia de la finca Cantora. A sud lado estarán hoy Edurne y Carlos Jean.

En el caso de La Voz en esta edición no llega un representante de cada equipo de coaches. Alejandro Sanz y Pablo López se han quedado sin representantes. Han llegado a la final por la selección de Antonio Orozco la sevillana Johanna Polvillo (35 años, dependienta, ganadora de niña de Menudas estrellas y con una prodigiosa voz) y el madrileño Curricé (31 años).

Ypor otro lado se han clasificado dos cantantes del equipo de Laura Pausini, la joven estudiante de Astrofísica canaria Paula Espinosa, de 19 años y Kelly, residente en Lérida, de 26 años. Los cuatro finalistas arrancarán con el Viva la vida de Coldplay antes de sus números particulares a por la victoria. Entre los invitados de hoy, Aitana, Mala Rodríguez, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, India Martínez, Beret, Bebe o KLPSO.

Sobre Idol Kids, estos son los concursantes que se han clasificado para la final de esta noche: Dolores Nájera, Hayk Arsenyan, Índigo Salvador, Marta Mesa, Montserrat Sánchez, Natalia Maguilla, Óscar Cantalejo, Álex Vizuete, Sara Aparisi, Adrián Espejo, Anne Arrinda y Claudia Alves.

Perfil de los cuatro finalistas

Johanna Polvillo es una joven sevillana que ansía que la música le dé una segunda oportunidad. Dos décadas después de triunfar en Menudas estrellas de Antena 3, esta dependienta decidió regresar a la que fue su casa para participar en La Voz y desde el primer momento dejó a todos impresionados con su nivel vocal, lloviéndole los halagos tras cada actuación.

“En los momentos malos siempre la música ha estado conmigo desde muy pequeña y este programa me ha demostrado que podría dedicarme a esto y llegar a muchas personas”

Curricé tiene más de 400 mil seguidores en redes sociales. Trabaja como productor en su estudio de música y con marcas que son afines a su perfil. Se presentó a La Voz porque quería darse a conocer en la televisión y dedicarse 100% a la música y lo ha conseguido. Desde el primer momento que pisó el plató de La Voz se hizo con el interés de todos los coaches. Laura Pausini todavía recuerda el bloqueo de Alejandro Sanz durante su audición a ciegas.

“Las críticas y los comentarios que te va dejando la gente cuando te expones es algo que siempre me ha hecho bastante daño y creo que gracias a este escenario he vuelto a recuperar toda la ilusión y la autoestima que me caracterizaba cuando era más pequeño”.

Paula Espinosa es una canaria de 19 años que estudia astrofísica y tiene claro que quiere triunfar como cantante. Aunque no piensa elegir entre sus dos pasiones, cree que es posible desarrollarse con éxito en ambas facetas. Con guitarra en mano y una voz aterciopelada pisó el escenario de ‘La Voz’ dejando a Laura Pausini totalmente enamorada y sigue haciéndolo gracias a su dulzura y sus interpretaciones magistrales.

“He evolucionado gracias a La Voz y quiero alcanzar mi sueño”

Kelly es educador social y vocalista de Koers y se animó a participar en La Voz para llevar el reggae a otro nivel. El artista ha pasado de ser seleccionado por Alejandro Sanz en las Audiciones a ciegas a ser eliminado, repescado gracias a Miriam Rodríguez en El Regreso y, por último, convertirse de nuevo en concursante de pleno derecho. Ahora, sin embargo, lucha desde el equipo de Laura Pausini.

“En este programa creo que soy un ejemplo de que las segundas oportunidades se deben aprovechar. No importa cuantas veces te caes, lo que importa es levantarte con más fuerza y a por todas”.

‘La Voz’, el talent show de la temporada

‘La Voz’ vive uno de sus mejores momentos y se corona como el talent show más visto de la televisión. El programa de Antena 3 mantiene una media de un 18,2% de cuota de pantalla en la noche de los viernes con 2.282.000 espectadores.

El talent show mejora su resultado en target comercial, los espectadores mejor valorados por los anunciantes, situándose en un 18,5% de cuota de pantalla. Destaca entre los jóvenes, alcanzando un impresionante 24,3%, y las mujeres (19,9%).

En cuanto a territorios, ‘La Voz’ ha funcionado muy bien en esta primera fase en comunidades como Andalucía (22%), Baleares (22,3%), Murc