Kate Winslet y Mare of Easttown son ya la revelación de esta temporada. La actriz y su nueva serie dramática, disponible en la plataforma HBO, han cosechado ambas excelentes críticas y se postulan como favoritas de cara a la próxima temporada de premios.

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por The Reader (2008) protagoniza esta miniserie acerca de una detective que trata de resolver el caso de una niña desaparecida desde hace más de un año mientras intenta lidiar con sus problemas familiares y sentimentales en un pequeño pueblo en donde todos se conocen, ubicado en una zona rural de Pensilvania.

Winslet exigió que no se retocara el cartel ni las escenas para dar más credibilidad al personaje

Además de una interpretación sobresaliente, Winslet lo da todo en este trabajo, para el que pidió expresamente que no se retocara su cara, ni siquiera para el cartel promocional, a fin de aportar mayor realismo y credibilidad a su personaje. "Sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor ponedlas de nuevo", aseguró la actriz que pidió al equipo de publicidad en una entrevista con el diario The New York Times horas antes de que se ofreciera el final de la miniserie, que se convirtió el último 30 de mayo en la emisión más vista de la plataforma HBO Max, congregando a algo más de cuatro millones de espectadores.

Durante el rodaje también impidió que el director, Craig Zobel, modificara por ordenador el cuerpo de la actriz en una escena sexual. Al parecer, en el visionado de las escenas observaron que asomaba un poco de tripa y el cineasta prometió que "mejorarían" la imagen. "Ni se te ocurra", fue la respuesta de Winslet. "Supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho. Porque claramente no hay filtros", ha razonado la estrella, que tiene casi 46 años de edad.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de Mare of Easttown es la caracterización tan 'real' e identificable de sus personajes, incluido el de Kate Winslet, que muestra una imagen alejada del glamour de algunos de sus proyectos previos. "Es una mujer completamente funcional e imperfecta, con un cuerpo y una cara que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos hambrientos de eso un poco", confiesa Winslet.

No es exagerado decir que estamos ante uno de los mejores estrenos de series en este 2021. Únicamente ver las expectativas que ha generado en Estados Unidos domingo a domingo con el lanzamiento de un capítulo a la semana desde el 18 de abril ya se percibe que dará mucho que hablar.

La historia escrita por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel, cuenta con siete capítulos de aproximadamente una hora de duración. A lo largo de ellos, mientras ve su vida derrumbarse, la detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, Mare Sheehan, investiga el asesinato de una joven. En una dualidad entre su historia personal y los hallazgos del asesinato, Mare tiene que deambular en una comunidad cercana y llena de secretos en donde la familia y las tragedias del pasado suelen marcar el devenir del futuro.

A pesar de estar sumergida en una verdadera crisis tras la muerte de su hijo, la separación de su pareja y la pelea con su nuera por su nieto, Mare Sheehan hace tiempo para la investigación del caso de Erin. Las relaciones personales con su madre, nueva pareja, familiares de la víctima y posibles sospechosos, marcan la pauta sobre la protagonista que busca no sucumbir ante la debacle emocional y los oscuros secretos que esconde la comunidad de Easttown.

A la actriz protagonista de Titanic se le suma un gran reparto en esta producción encabezado por Evan Peters como el detective Colin Zabel, Guy Pearce como Richard Ryan, Julianne Nicholson como Lori Ross, Jean Smart como Helen, Angourie Rice como Siobhan Sheehan y David Denman como Mark Sheehan, entre otros.

En vista del éxito cosechado, todo apunta a que Mare of Easttown tendrá segunda temporada en HBO, a tenor de las últimas declaraciones de la propia Kate Winslet para TVLine, aunque aún no se ha confirmado nada oficialmente. "Me encantaría volver a interpretar a Mare. La echo de menos. De verdad. Es extrañísimo. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan atroz, y adorable, y brillante, y real, ¿sabes? Me encantó interpretarla", confiesa con ilusión la actriz.