María del Monte responde sobre su patrimonio en 'La Revuelta': "Tenía más, pero con el que tengo, es bastante"

Como ella misma confesó, anoche María del Monte no tenía nada que promocionar: simplemente acudió a La Revuelta para pasar un buen rato. La reina de las sevillanas pisó el plató en una suerte de mocasiones con las iniciales M. M. —María del Monte es su nombre real y artístico, como apostilló— cargada con regalos como si fuera una Reina Maga. La de Cazalla de la Sierra le entregó un llavero, unas pulseras con la bandera de Andalucía y una camiseta al jienense David Broncano: "Para que te la pongas en el próximo Orgullo LGTB".

Aprovechando su visita a Televisión Española, María del Monte recordó sus inicios en el talent show Gente Joven, unos años antes del 'boom' de las sevillanas: "La Aitana de los años ochenta", comparó Broncano. La cantante contó que la final del certamen se celebraba en Ceuta y que fue con el moño hecho desde Sevilla por temor a que allí no supieran cómo peinarla. "Por culpa del moño me tiré toda la noche sin dormir", aseguró.

Al margen de las horas de sueño acumuladas previas a la final del concurso, la sevillana creyó que no ganaría a una de sus competidoras: "Estaba todo el destacamento de la Legión y una de las finalistas vestía un salto de cama". No obstante, del Monte acabó convenciendo al jurado.

"He ganado más dinero sudando en un escenario que vendiendo discos"

María del Monte habló de otra de sus facetas profesionales, la de presentadora de televisión. En concreto, la conductora de La tarde con María en Canal Sur fue testigo de algunos de los 'memes' más recordados, como el ¡y modaba, y modaba...! que pronunció una invitada. "Esto es como estar cerca de un apóstol", bromeó el presentador. La cantante confesó que nunca llegó a comprender lo que quiso decir aquella señora: "Pero para reírse no hace falta entender tanto".

Finalmente, llegó el momento de las preguntas clásicas. En cuanto al dinero, David Broncano apuntó que su disco Cántame sevillanas fue 12 veces disco de platino, si bien no fue esta su principal fuente de ingresos al comienzo de su carrera: "Los contratos son irrisorios, tú eres capaz de firmar lo que sea porque tu ilusión es grabar un disco. Es con lo que menos dinero he ganado, yo he ganado sudando encima de un escenario".

"He pedido que metan tres móviles en mi ataúd"

La sevillana se resistió a dar un dato sobre su patrimonio: "Tenía más, pero con el que tengo, tengo bastante", zanjó. Cabe recordar que su sobrino, Antonio Tejado, será juzgado por el asalto al chalé de María del Monte en agosto de 2023. La Fiscalía de Sevilla y la abogada de la cantante solicitan 30 años de prisión para Tejado, quien está acusado de facilitar información a los asaltantes, quienes sustrajeron dinero y joyas de la caja fuerte.

Después de tratar el tema del dinero, David Broncano le preguntó a María del Monte sobre sus últimas voluntades. "Yo solamente he pedido tres móviles de tres compañías distintas, no vaya a ser que haya un error. ¡Que se aseguren!", aseguró. Por último, obvió la pregunta de las relaciones sexuales y contó un chiste silbando en su lugar.