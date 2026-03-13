Marisa Jara y sus confidencias sobre Leonardo DiCaprio en 'Supervivientes': "Se me acercó directo en una fiesta en su casa en Nueva York"

Marisa Jara ha superado un doble trance durante la gala de Supervivientes de este jueves. En primer lugar, la sevillana regresó a la isla tras ser evacuada por una crisis aguda de endometriosis. Después, la modelo se alzó victoriosa en el duelo de nominados sobre Álex Ghita, que llegó a pedir su expulsión y deberá convivir ahora en la playa de los aspirantes. Sin embargo, Jara volvió a quedar en la cuerda floja por los votos de sus compañeros, algo a lo que ella no le echa cuenta, una vez se ha abierto emocionalmente con ellos y ha llegado a compartir sus confidencias con el mismo Leonardo DiCaprio.

En una conversación con sus compañeras de playa, la modelo recordó como el actor se acercó a ella "directo" en una fiesta en su casa. Marisa Jara calificó su relación con DiCaprio como "capricho y pasión a primera vista": "Empezamos a hablar, quedamos al día siguiente y así sucesivamente. Me vino a recoger a mi apartamento en el que vivía con 12 o 14 modelos". La sevillana también ha recordado con humor cómo sus vecinas se sorprendían al verle el 'parecido' con Leonardo DiCaprio: "Si supieran que era él, fliparían".

Marisa Jara asegura que su cita favorita "fue una cena" y destaca del protagonista de El lobo de Wall Street su sentido del humor y su obsesión por el orden. Pero ¿cómo le ha ido a la superviviente en el amor?

"La comunicación y la energía la necesitaba en español"

La actriz y también precursora del movimiento curvy en España fue una de las invitadas a De viernes justo antes de viajar a Honduras. En la entrevista, Jara ofreció más detalles sobre uno de sus affaires que había trascnedido hasta el momento. "Lo conocí en Nueva York. Yo, en aquel momento, estaba trabajando muchísimo. Tenía unos 20 o 21 años. Ya sabemos que Leonardo hasta los 25", bromeó. Por fechas, estaríamos hablando en torno al año 2000, en pleno ola de popularidad del actor tras protagonizar Titanic. "Yo me quedé prendada de él", añade.

"Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito", afirma Jara, en que solían hacer escapadas a diferentes ciudades del mundo. Sin embargo, este romance con DiCaprio tan solo duró tres meses y, lejos de ser la edad un impedimento —el actor es seis años mayor—, fue la modelo quien decidió poner fin a la relación por las diferencias culturales: "La comunicación y la energía la necesitaba en español". Poco después, DiCaprio comenzaría su relación con la también modelo Gisele Bündchen.

Jara, sobre haberlo dejado por Manu Tenorio: "Cuando los sentimientos tiran..."

El despertar mediático de Marisa Jara llegó con su relación con Manu Tenorio, lo que no se sabía hasta ahora es que había dejado a DiCaprio por el cantante. En aquel momento, el sevillano era un recién salido de la academia de Operación Triunfo y sus destinos se cruzaron cuando colaboraron en un videoclip. La modelo recuerda una conversación por teléfono con el intérprete de El renacido cuando ya tenía a Tenorio "en la cabeza": "Me invitó a Londres. En un principio le dije que sí, luego que no y eso como que no le sentó muy bien".

Sin embargo, la sevillana concluyó que no se arrepiente de haber roto con el conocido actor: "Una mujer cuando decide una cosa es eso y punto. Cuando los sentimientos te van hacia una persona y te tiran, te da igual quién sea". Entonces comenzó una historia de amor con Manu Tenorio, que dieron por finalizada de mutuo acuerdo tres años después.

Dos matrimonios, otros 'affaires' y su pareja actual

Más allá de Leonardo DiCaprio o Manu Tenorio, hubo otros hombres en la vida de Maria Jara, como el bailaor Joaquín Cortés, con quien mantuvo una historia fugaz que terminó siendo una amistad. En 2009, contrajo matrimonio con el empresario mexicano Chente Escribano, de quien se divorció en 2011. Más tarde, mantuvo una breve relación con José María Cano (Mecano), hasta que ese mismo año se casó con su segundo marido, Manuel Vittorio, hasta su separación en 2015.

La pareja actual de Jara es Miguel Almansa, a quien conoció en la Feria de Sevilla en 2019 y se convirtió en el padre de su hijo, Tomás, de cuatro años.