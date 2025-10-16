MTV cerrará sus canales musicales tras 44 años de historia

La icónica cadena MTV pondrá fin a sus canales musicales en Europa y otros mercados internacionales el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión afecta a varias marcas del grupo, incluyendo MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD, que dejarán de emitir en territorios europeos, así como en Asia, América Latina y Australia, según han confirmado medios como BBC y The Sun.

La medida se enmarca dentro de una importante reestructuración tras la reciente fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que ha dado lugar a la nueva Paramount Skydance Corporation. La compañía resultante está apostando fuertemente por los servicios de streaming a través de plataformas como Paramount+ y Pluto TV, y ha anunciado significativos recortes presupuestarios que ascienden a 500 millones de dólares.

MTV comenzó sus emisiones el 1 de agosto de 1981 con el emblemático videoclip "Video Killed the Radio Star" de The Buggles, estableciendo un nuevo paradigma en el consumo musical.

Durante más de cuatro décadas, la cadena ha sido un referente cultural y musical para varias generaciones, dando visibilidad a artistas legendarios como Michael Jackson, Madonna o Nirvana, además de crear formatos tan populares como los MTV Video Music Awards y el MTV Unplugged.

Evolución y transformación de MTV

Con el paso del tiempo, el canal fue adaptándose a los cambios en la industria del entretenimiento. Desde principios de los 2000, MTV comenzó a reducir progresivamente su contenido musical para dar mayor protagonismo a reality shows y formatos no relacionados con la música, como "The Osbournes", "Laguna Beach" o "Jersey Shore". Un punto de inflexión simbólico ocurrió en 2011, cuando la cadena eliminó oficialmente las palabras "Music Television" de su logotipo, evidenciando su alejamiento de la música como foco principal.

Situación en España y futuro de la cadena

En nuestro país, los canales musicales de MTV aún están disponibles en plataformas como Movistar Plus+ y Orange TV, aunque ya dejaron de emitirse en Vodafone a finales de agosto de este 2025. Tras este anuncio, se prevé que también desaparezcan próximamente del resto de operadores españoles.

El canal principal MTV mantendrá sus emisiones con una programación orientada principalmente al público juvenil, centrándose en reality shows y otros formatos de entretenimiento. La noticia ha generado numerosas reacciones entre antiguos presentadores y seguidores de la cadena, quienes reconocen la trascendencia histórica de MTV en la cultura pop global y en la forma de consumir contenidos audiovisuales.

De este modo, cuando finalice 2025, se cerrará un capítulo fundamental en la historia de la televisión musical, dejando atrás un legado que marcó a varias generaciones pero que, finalmente, ha sido superado por la era digital y las plataformas de streaming que dominan el panorama actual del consumo musical y audiovisual.