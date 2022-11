¿Era necesario programar un culebrón en La 1 del año 2022?

Las formas en que TVE ha promocionado la telenovela mexicana Diseñando tu amor distan de ser las más correctas. Dejando a un lado el debate sobre si a estas alturas, en pleno 2022, lo más indicado para la televisión pública española, con sus 57 millones de habitantes, es programar un culebrón paradigmático en sus sobremesas, llama la atención la agresividad con la que se ha lanzado. Obligando a los espectadores a visionarlo y a sentir mala conciencia si no lo hacen.

Hay datos escalofriantes y de muy mal gusto. Uno de ellos, el haber emitido a modo de resumen refritos del susodicho culebrón a las diez de la noche, recién acabada la segunda edición del Telediario, para dar la mayor difusión posible a sus contenidos, y que ninguno de los espectadores de La 1 tuviese excusa para no engancharse a las cuitas de sus protagonistas en los episodios de la jornada siguiente (por el momento, se han emitido dos diarios).

Otra mala praxis que alguien con mando en plaza debería prohibir inmediatamente, en lugar de fomentar, es la exhibición permanente en La 2 de la mosca promocional de la telenovela. Hay programas y programas. No se pueden mancillar, manchar, garabatear, las selectas películas que emite este canal los sábados por la noche con un rótulo que ensucie durante un par de horas lo que no deja de ser una obra artística. La dichosa promoción empañó las imágenes de documentales de estreno como Caminos de Santiago y otros programas que no merecían ese castigo.

Insisto en que cuando se reúnan los directivos de la casa, por más que argumente a su favor, hay que tapar la boca al departamento de publicidad y estrategia comercial. Una televisión pública nunca debe perder el norte.

La 2 debería blindarse ante invasiones como la que comentamos: demasiadas servidumbres soporta con tal de que los dígitos de su audiencia no hagan aguas, como para que también tenga que apuntalar las cifras de audiencia de La 1. Las formas en las que ha irrumpido la telenovela Diseñando tu amor han sido de todo punto inadecuadas y hasta extemporáneas. Es de justicia expresar nuestra queja.