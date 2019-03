Un papa llamado John Malkovich

Como si de un auténtico pontífice se tratara, el actor John Malkovich desfilaba este jueves frente a la vaticana basílica de San Pedro como el “nuevo papa” de Paolo Sorrentino, inmerso en estos días en el rodaje de su serie televisiva para las plataformas Sky y HBO.

La nueva saga papal llevará por título The New Pope y de su trama poco se sabe, solo que estará protagonizada por los estadounidenses Malkovich y Jude Law, quien ya hizo del genuino y ficticio Pío XIII en la anterior The Young Pope.

Las plataformas Sky y HBO, productoras de la continuación de las cuitas ficticias en el Vaticano del siglo XXI, difundieron recientemente un cartel en el que se ve a ambos ataviados con ropas del sumo pontífice en una sala regiamente decorada, pero se desconoce qué papel les ha reservado el director en su nueva apuesta televisiva.

Este jueves pudo verse a Malkovich vestido de papa, recorriendo la romana vía de la Conciliación, frente al Vaticano, a bordo de un papamóvil negro, un color que ha suscitado las especulaciones de los seguidores pues el original es blanco.

Nada le faltaba al nuevo papa de Sorrentino, con el solideo en la cabeza, el hábito blanco impoluto, una cruz dorada al cuello e incluso calzando los típicos zapatos rojos, desechados ahora por el Papa Francisco. En la escena, en la que estuvo presente el cineasta de La Grande Belezza, Malkovich, con barba blanca, recorre la vía entre cientos de fieles que le aclamaban con rosas amarillas de la mano y llegó incluso a levantar en brazos a un bebé.

A bordo del vehículo, un todoterreno negro con una mampara de cristal, el actor estadounidense mira fijamente a una cámara que recoge lo que parece ser un primer plano, con expresión seria.

Las inmediaciones del Vaticano son en estos días un ir y venir de técnicos y cámaras, así como de actores caracterizados como sacerdotes, cardenales o religiosas. En Roma se ha visto también al actor español Javier Cámara, que en la anterior entrega hizo de monseñor Bernardo Gutiérrez y que forma parte de esta continuación.

El pasado enero Sorrentino grabó a Malkovich en el Gran Canal de Venecia, donde precisamente acaba la primera entrega, y en el rodaje también estuvo presente Jude Law, a quien se le pudo ver aprendiendo a modelar cristal de Murano durante una pausa.

Sin embargo los seguidores de la historia de Sky y HBO se preguntan qué habrá sido del maquiavélico, déspota y controvertido Pío XIII, el de Law, y por qué razón ahora sobre el trono de San Pedro se sienta un “nuevo papa”.