¿Qué es lo que pasa en el reencuentro de 'Friends'?

Otra vez están aquí Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, en la reunión de HBO, que se puede ver bajo demanda en dicha plataforma donde a su vez se puede ver toda la serie, 236 capítulos en 10 temporadas, que dejó de producirse hace 17 años. Ha sido el esperado, y bien pagado, de reencuentro de sus actores: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Con los años transcurridos y con alguno kilo de más en el caso de ellos. Por aspecto, la comidilla en todo el mundo es lo bien que encaja el tiempo transcurrido Aniston.

I’ll Be There For You, de The Rembrandts, es el tema que marcó a una generación que se imaginaba en el sofá de la cafetería Central Perk. Es el punto de partida Friends: The Reunion, con entrevistas de James Corden, juegos con los actores y más de un testimonio que sacará lágrimas.

Ojo, spoilers, el programa se inicia con el reencuentro en los estudios de Warner donde se realizaba la serie, lo que ya sobrecoge a la pandilla, naves que evocan la cafetería, el apartamento de Rachel y Monica y el de de Chandler y Joe. Ahora, con los años pasados, los actores comprenden lo que supuso para sus espectadores, amén de la relación y recuerdos entre ellos, ficticios y en la vida real. Rachel (Aniston) y Ross (Schwimmer) admiten que lo suyo en particular fue pasión, aunque el primer beso fue ante las cámaras, lo reservaban. El amor real lo vivieron en la primera temporada y el propio trabajo les impidió ampliar el romance.

A la reunión se suman los creadores, David Crane y Marta Kauffman, sobre cómo se gestó la emblemática Friends cómo y fueron elegidos sus actores. Algunos de sus secundarios e invitados, James Michael Tyler (Gunther), Tom Selleck (Richard) o Maggie Wheeler (Janice) aportan sus vivencias; y Lady Gaga y Reese Whitherspoon, sus opiniones, más un puñado de rostros más o menos prescindibles.