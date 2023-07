La reacción de un reportero cuando le cae una medusa en el brazo que está volando en redes

En la era de las redes sociales, los videos virales han revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual. A través de plataformas como Facebook, Twitter o TikTok, los usuarios comparten y difunden videos que capturan momentos inesperados y sorprendentes, generando un fenómeno de viralización que traspasa fronteras y alcanza a millones de personas en todo el mundo.

Desde caídas graciosas hasta situaciones embarazosas, estos videos virales se han convertido en una fuente inagotable de entretenimiento y asombro para los usuarios de las redes sociales. Es lo que le ha sucedido a un reportero de La Sexta tras un encontronazo desafortunado con una medusa y que ha despertado los comentarios de una gran parte de usuarios.

El vídeo viral del momento

Durante una conexión en directo en la playa de Cabo de Palos, Murcia, el reportero Javier Bastida vivió un divertido momento que ha capturado la atención de los espectadores. Acompañado por el dermatólogo Antonio Clemente, estaban brindando consejos sobre las picaduras de medusas en el programa Más vale tarde de la Sexta, cuando algo inesperado ocurrió. La situación sorprendente ha generado risas y ha dejado a todos atónitos, convirtiéndose en un curioso episodio viral en las redes sociales.

Según las instrucciones del dermatólogo Antonio Clemente, en caso de sufrir una picadura de medusa, lo primero que se debe hacer es retirar los restos de la medusa. A continuación, se debe enjuagar la zona afectada con abundante agua de mar, evitando el uso de agua dulce.Después, se recomienda aplicar hielo envuelto en una bolsa sobre la picadura para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Sin embargo, el paso más importante es buscar atención médica para recibir el tratamiento adecuado. Clemente advierte que no se deben utilizar amoníaco, vinagre u otros remedios caseros, ya que lo más importante es limpiar la herida solo con agua de mar y buscar la asistencia de un profesional sanitario lo antes posible.

Durante la demostración en directo, el dermatólogo Antonio Clemente decidió utilizar un cubo de agua para ilustrar la acción de tratar una picadura de medusa en el brazo del reportero Javier Bastida. Sin embargo, para sorpresa de todos, el cubo no solo contenía agua, sino también una medusa. Al volcar el cubo, la medusa cayó sobre el brazo de Bastida, quien no pudo contener su sorpresa y gritó "¡Cuidado!". Afortunadamente, el dermatólogo tranquilizó al reportero asegurándole que esa especie no pica. Tras las risas en el plató, Bastida concluyó el directo con un toque de humor, afirmando que a él le han picado pocas medusas y las que lo hicieron terminaron muriendo.