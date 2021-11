¿Cuáles son los tipos de formatos que están siendo tendencia en esta temporada?

Las historias basadas en hechos reales y los documentales sobre crímenes, los true crime son algunas de las principales tendencias del mercado audiovisual internacional que ha observado la consultora GECA, asesora en la adquisición, distribución y producción de contenidos audiovisuales, en su último informe. Será la tendencia para 2022. “Los hechos reales son siempre una buena fuente de inspiración para la ficción. No importa que sean cercanos o lejanos, el saber que es algo que ha ocurrido en la vida real a personajes reales es una llamada de atención a la que los espectadores acuden”, apunta el informe Teleformat Live: First look. Temporada 2021-2022.

El director general de GECA, Enrique Lozano, y la directora de Teleformat, Verónica Gómez-Jordana, han presentado el informe en el que destacan el triunfo de las historias reales y aún más las que tienen que ver con los sucesos criminales como Stephen (Reino Unido). Aunque “hay historias interesantes que contar más allá de la crónica negra” como The Billion Dollar Code (Alemania), Doce (RTP 1 Portugal) o Maid (EEUU), añade el informe.

El true crime se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años en las plataformas de streaming, por lo que el volumen de documentales de investigación sobre casos criminales escabrosos no para de crecer. Entre los casos rescatados, dos sucedidos en Andalucía, como la condena equivocada contra Dolores Vázquez, en HBO Max, o el crimen y desaparición de Marta del Castillo en Netflix.

GECA señala uno de los principales retos del mundo audiovisual actual: atraer al público joven y adolescente. Una generación que no consume cadenas lineales, prefiere el consumo. Las plataformas e internet son sus hábitats naturales y los operadores han ido a buscarlos allá donde estaban y han adecuado su narrativa a inquietudes y lenguaje, explica la consultora, que señala del impulso de los espacios de citas y los espacio de enigmas tipo Mask Singer.