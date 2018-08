Un verano de pocos éxitos y varios fracasos

El verano es la época de menor consumo televisivo. La programación cambia por completo. El descanso de las series y programas más vistos da paso a nuevos formatos y ficciones programados en su mayoría para salir del paso. Si por algo se ha caracterizado este periodo estival que está a punto de terminar en televisión es porque ha estado repleto de fracasos y los éxitos han sido escasos.

La gran sorpresa la ha dado Telecinco al apostar por una serie americana para las noches de los lunes de julio y agosto. En veranos anteriores han sido varias las ficciones extranjeras que han fracasado en las cadenas españolas. The Good Doctor ha roto esa premisa y sus episodios son algunas de las emisiones más vistas del mes. Sin embargo la cadena de Mediaset ha visto este verano cómo otros programas en los que tenía plena confianza no han obtenido los resultados esperados. Uno de ellos es Las Campos. El reality protagonizado por María Teresa y sus hijas llegaba a principios de agosto para remontar la audiencia, pero los episodios emitidos hasta el momento no han congregado al mismo número de espectadores que en temporadas anteriores. El capítulo del pasado martes fue lo más visto de la noche pero se quedó en un escueto 11% de cuota de pantalla. En los últimos veranos Telecinco siempre ha estrenado un programa en directo en prime time. Este año ha sido el turno de Hechos reales. El programa de Jordi y González pasa sin pena ni gloria por la televisión. Uno de los fracasos más sonados de la cadena estas vacaciones ha sido Mi madre cocina mejor que la tuya, que tras relegarlo al late night por su poco seguimiento fue cancelado.Antena 3 ha tenido sus grandes aliados en los programas que emite durante el curso y que han continuado en verano. Los concursos La ruleta de la suerte, Ahora caigo y ¡Boom! han hecho el agosto de la cadena.

Además Antena 3 Noticias 1 se ha convertido en el noticiario más seguido durante las vacaciones. RTVE también ha tenido las dos caras de la moneda. Como gran éxito ha contado con Lazos de sangre. El programa semanal que cada día emitía un reportaje sobre diferentes sagas de familias famosas se ha convertido en lo más visto cada jueves por la noche. Por el contrario la segunda temporada de Pura magia ha ido cayendo en picado en cuanto a número de espectadores conforme pasaban las semanas hasta que la pública decidió pasarlo a la franja de medianoche. La misma mala suerte ha corrido Crush, la pasta te aplasta. El concurso presentado por Juanma López Iturriaga no ha convencido a los espectadores desde el día que se estrenó. El programa que ha funcionado bien en La 1 ha sido El paisano. Los viajes de Pablo Chiapella por diferentes pueblos de la geografía española cuenta con fieles hasta si se trata de reposiciones. El de Chiapella será uno de los pocos que continúen su andadura. Casi todos los demás se quedarán en un recuerdo de este verano que termina ya.