¿Por qué siempre corrían a cámara lenta 'Los vigilantes de la playa'?

Con once temporadas, doce años en emisión y casi una hora cada capítulo, Los vigilantes de la playa (Baywatch) tuvieron a los jóvenes entre 1989 y 2001 pegados al sillón siguiendo las aventuras de los socorristas de una playa de Santa Mónica, en California.

En esta época en la que la nostalgia ochentera y noventera está a la orden del día escuchar I’m always here (tema principal de la temporada 3 a la 9) nos trae a la mente indefectiblamente las miradas intensas y las carreras a cámara lenta de los vigilantes que nos conquistaron el corazón tres décadas atrás.

Otra cosa no, pero viendo Los vigilantes de la playa teníamos drama asegurado. Cuando no moría un bañista, moría un socorrista de alguna enfermedad, o una catástrofe natural invadía la playa californiana. Y si no, un cocodrilo gigante. Hubo imaginario para once temporadas, imagínense.

Dejando a un lado que estos socorristas fueran capaces de desactivar hasta bombas nucleares, la serie protagonizada por David Hasselhoff cambió el concepto de héroe respecto al clásico de capa y mallas. Estos señores y señoras llevaban un bañador, un salvavidas y su palmito, no necesitaban nada más para combatir lo que fuera.

Criterios argumentales aparte, que Anderson, Hasselhoff y compañía corrieran a cámara lenta por la playa no era un recurso artístico sino económico. El presupuesto era muy ajustado y para llenar los 50 minutos de metraje de cada episodio había que ralentizar las carreras.

Para Hasselhoff, que venía del exitazo de El coche fantástico (1982-86), fue la consolidación de su carrera. Una década se llevó salvando vidas en Santa Mónica. Después vino lo de su adicciones y los vídeos bochornosos en los que se le veía completamente borracho, pero esa ya es otra historia.

Pamela Anderson, en cambio, tuvo en esta producción su mejor plataforma de lanzamiento. David Hasselhoff, entre otros miembros del equipo, pusieron el grito en el cielo al enterarse que Anderson encarnaría a uno de los personajes fijos alegando que una chica portada de Playboy no podía funcionar en una serie que veían niños. Claro que los productores no lo vieron así.

Y ¿qué me dicen de los bañadores rojos? Han pasado dos décadas desde que dejó de emitirse y aún seguimos asociando los bañadores rojos a la serie. De hecho, incluso marcas de ropa han sacado bañadores idénticos que, ¡sorpresa!, se han vendido como churros.