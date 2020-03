La borrasca Jorge esquiva Sevilla y descarga sobre Andalucía oriental

La borrasca Jorge, que afecta desde el pasado sábado a las provincias orientales de Andalucía, ha provocado este lunes la activación de los niveles naranja de riesgo por fenómenos costeros y fuerte viento en Almería, Granada y Jaén, así como de nivel amarillo por fuerte oleaje en Málaga.

En Sevilla, según la previsión de la la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y pese a los chubascos de esta mañana, las lluvias no volverán a producirse durante el resto de la semana. Aunque los cielos estarán encapotados, de manera particular el próximo jueves, el riesgo de precipitación sólo oscilará entre el 10% y el 20%. Las temperaturas variarán entre los 7º de mínima y los 24º de máxima y los vientos, con velocidades entre 25 y cinco kilómetros por hora, no representarán mayor problema.

Por contra, y según anuncia también la Aemet, los fenómenos meteorológicos adversos en la costa afectan en su nivel naranja a todo el litoral de Granada y Almería desde la medianoche del domingo hasta la medianoche de este lunes por viento del oeste de fuerza 8 y olas de hasta cuatro metros.

La Aemet prevé, además, aviso naranja por viento en la totalidad de Almería; en la comarca de Guadix y Baza en Granada; y la Sierra de Cazorla y Segura y los montes de la capital en Jaén por vientos de hasta 90 kilómetros por hora entre las 06:00 y las 20:00, rebajándose a esa hora a nivel amarillo hasta la madrugada del martes.

Además, el valle del Guadalquivir, Sierra Morena y Condado en Jaén; la cuenca del Genil, Sierra Nevada, Las Alpujarras y la costa en Granada están en alerta amarilla de las 06:00 hasta las medianoche por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. En Málaga el aviso amarillo se activa en la misma franja horaria por viento del oeste de fuerza 7 y olas de hasta tres metros.