El calor que aprieta esta semana en Sevilla dará una tregua el domingo

A menos de una semana de comenzar oficialmente el verano las altas temperaturas propias de esta época. Concretamente, este fin de semana la provincia de Sevilla podrá alcanzar temperaturas cercanas a los 40º C.

Altas temperaturas, al menos hasta el sábado

Como informan desde Andalmet (Andaluza de Meteorología), un arreón de calor provocará un aumento de las temperaturas en las zonas del Valle del Guadalquivir y el interior occidental de Andalucía desde el jueves 15. Este hará que las temperaturas en estos lugares puedan llegar a acercarse a los 40º C.

El calor dará una tregua el sábado 17 de junio, cuando el viento cambie de dirección por la tarde y refresque desde el oeste hacia el este de la comunidad. Según a previsión de Andalmet, el domingo 18 "regresará el fresco a toda Andalucía".

En el caso concreto de Sevilla, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) algunos municipios de la provincia alcanzarán los 38º C en la tarde del jueves 16, como es el caso de Morón de la Frontera. Otras localidades se encontrarán por encima de los 36º C ese día, como es el caso de la capital, Utrera o Lebrija. El calor será menos intenso en el norte de la provincia pero las temperaturas estarán por encima de los 30º C.

Las altas temperaturas activarán para este día y el sábado una alerta amarilla por calor en Sevilla provincia. El viernes 16 de junio la provincia de Sevilla tendrá temperaturas superiores a los 33º C. Algunos puntos, como Utrera, llegarán a los 40º C; mientras que otras localidades como Sevilla capital, Écija o Isla Mayor llegarán a los 39º C.

Pese a las previsiones de descenso de las temperaturas el sábado 17, AEMET espera que haya unas máximas de 39º C en Burguillos y Utrera, mientras que Sevilla, Isla Mayor, Lebrija o Morón de la Frontera tienen previsiones de 38º C ese día. Sin embargo, el domingo se podrá sentir un descenso de las temperaturas de unos 3º o 4º C de forma generalizada en toda la provincia de Sevilla. Pese a todo, las máximas esperadas para terminar el fin de semana no bajarán de los 32º C en la provincia.