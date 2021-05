Andrés Romero y David de Miranda echan a andar su temporada este fin de semana

La presencia del rejoneador onubense Andrés Romero en el cartel que inaugura la temporada en la provincia es uno de los aspectos más destacados del festejo con el que la empresa Bull Star Espectáculos se acerca una vez más a Huelva. Andrés estrena temporada y apoderado y posiblemente este festejo en pleno corazón del Condado onubense donde se aprecia y entiende la afición al caballo es un buen escaparate para un rejoneador que afortunadamente este año sigue anunciado en Sevilla para San Miguel.El festejo para el que se ha reseñado una corrida amplia de casi todo con el hierro de Torrehandilla lo complementan en cuanto al toreo a pie los nombres de los sevillanos Javier y Borja Jiménez. Todo esto el sábado 29 de mayo a partir de las 18.00 horas.

Por otro lado ya no vale para Miranda mirar atrás porque ahora lo único que importa es el presente y ese presente lo comienza el excelente torero triguereño en tierras manchegas este próximo domingo frente a una corrida del hierro de Virgen María y con López Simón y Antonio Linares como compañeros de cartel.David de Miranda no ha cejado en ningún momento en cuanto a su puesta a punto y aunque el esfuerzo de visualizar la temporada cuesta mucho trabajo no es menos cierto que se confía en las posibilidades de un torero que debe tener su puerto agosteño en La Merced pero que inevitablemente necesita de esas ferias de capital de provincia en donde mostrar todas esas virtudes que le han hecho un sitio importante dentro de la temporada. Poco a poco Miranda tiene que encontrar su sitio.