Miguel Ángel Perera recoge en la finca de Olivenza su noveno trofeo El Cabezo

Defiende título de triunfador y además ya tiene en su poder el último trofeo que faltaba en sus vitrinas: el de la vigésimo séptima edición de El Cabezo. El torero lo recibía hace apenas dos días en su finca de Olivenza porque hasta allí se lo llevó la organización de los premios.

Así que la aplastante supremacía de Miguel Ángel Perera en las últimas ferias la subraya además el trofeo taurino más prestigioso ahora mismo en el panorama taurino onubense.

De 27 ediciones celebradas un tercio de ellas las acapara el torero extremeño. Nueve trofeos de triunfador de la feria. Nueve galardones de nueve jurados diferentes. En todas ellas estuvo presente el torero cuando cada octubre se dejaba ver entre la nostalgia de la feria la espigada figura de Miguel Ángel Perera sosteniendo ese símbolo taurino, El Cabezo, que al compás de la más bonita colaboración llevaron adelante dos entidades plenamente onubenses como son El Corte Inglés y el periódico Huelva Información.

La situación sanitaria, las precauciones y en definitiva el sentido común no propiciaron que la edición del 2020 pudiese celebrar su gala. Pero hubo trofeo. Las dos entidades quisieron que no quedara en vacío esa feria en la que la empresa de Huelva apostó por dar toros.

Perera no pudo venir a recogerlo aunque como decimos ya está en sus vitrinas.

“No es la situación que todos queremos. Lo bonito, la grandeza que deja esa gala de entrega en Huelva, la diversidad de toda la sociedad de esa ciudad, los compañeros significan vivir momentos preciosos alrededor de la feria. Ojalá que vuelvan pronto todos esos momentos y que bien yo o cualquier compañero estemos allí viviendo todos esos instantes que son preciosos para cualquier torero como siempre he comentado”, argumentó el extremeño que no solo encabeza el ranking de trofeos sino que es el único que lo ha conseguido de forma consecutiva y por si fuese poco, el único, eso sí, debido a la situación sanitaria que lo ha recibido en su domicilio.

Desde el primer momento el torero se mostró siempre agradecido al esfuerzo de ambos patrocinadores por esta edición de 2020 y en aquellos momentos que se le comunicó la concesión del premio quiso dar las gracias a Huelva Información y El Corte Inglés “por mantener un año más este premio, que se ha ganado por derecho propio el prestigio y el cariño que tiene entre los toreros, y hacerlo a pesar de las circunstancias tan adversas para la vida en general y para el toreo en particular que estamos viviendo. Lo considero una verdadera apuesta por la tauromaquia y por la Feria de Colombinas, una de las muy pocas que, como el premio, no se ha arredrado por lo que está pasando y ha sido fiel a su cita con los aficionados.

Es de valientes, de muy valientes, cuando más había que serlo. Como torero, le agradezco de corazón a las dos entidades su lealtad con la tauromaquia manteniendo la concesión del Premio El Cabezo”.

Zanjada la cuestión Miguel Ángel Perera dejó en exclusiva para este periódico sus impresiones acerca de todo lo que conlleva esa cercanía con la feria a escasos dos días de hacer el paseíllo en la tarde grande del abono. La tarde en la que se cierra la feria con los de Juan Pedro y tres gallos de pelea metidos en el redondel: Perera, Roca Rey y Miranda.

Sobre ese cartel se expresa así el torero extremeño.

“No hay duda de que es un cartel muy bonito con tres toreros que tenemos un concepto muy parecido en cuanto a la quietud y la reducción de terrenos.

Andrés es esa figura que marca un momento importante como torero, a David le tengo mucho aprecio y respeto por todo lo que significa su presencia en el toreo y particularmente en la feria y por tanto es una tarde que me motiva muchísimo frente a dos toreros importantes y además en mi plaza talismán, así que imagina cuanto me importa todo eso”, reafirma Miguel Ángel quien no escatima adjetivos elogiosos a esa relación que definitivamente significa la realidad de la ciudad junto a la simbología del trofeo.

“Primero que viene de una de mis plazas talismán y que siempre han estado además en momentos muy importantes de mi carrera. Hablarme a mí de Huelva es hablarme de un trozo de mi corazón taurina y personalmente. Conseguir El Cabezo significa triunfar en Huelva y poder dar la versión de mis mejores tardes de muchas temporada como torero y que han sido en esa plaza. Este año además fue muy especial el conseguirlo porque era la primera corrida del año después de ese parón tras Olivenza. Estaba ese handicap de haber hecho solo campo y la presión que siempre significa querer dejar cosas bonitas e importantes como torero en esta plaza”, citó Miguel Ángel.

A pocos días pues de la feria Perera y el Cabezo dejan escrito el último capítulo hasta ahora de esta historia.

Una historia que dice que Miguel Ángel Perera lo conquistó en las temporadas de 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Como puede apreciarse casi un lustro mandando con fuerza sobre esta feria del sur en la que se sienten a gusto los toreros pero de la que Miguel Ángel ha hecho su particular fortín. A ver que pasa con esta feria que llega.