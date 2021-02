Convocan una concentración taurina esta tarde en Espartinas

Profesionales y aficionados taurinos han convocado para esta tarde una concentración en el exterior de la plaza de toros de Espartinas, en protesta por la prohibición del uso de las instalaciones deportivas del pueblo para el entrenamiento de los toreros Juan Leal y Agustín de Espartinas. Con esta concentración, convocada a las 18:00, los taurinos pretenden denunciar la actitud del segundo teniente de alcalde de la localidad, José María Calado (IU), que ha negado el uso de las citadas instalaciones por razones ideológicas, según los promotores de la protesta.

Con los lemas #espartinasestaurina y #noalsectarismo, los convocantes pretenden denunciar dicha actitud mediante una protesta en la que aseguran que se cumplirán todas las medidas sanitarias frente al coronavirus, como el uso de la mascarilla y la distancia social. Según han explicado, los lidiadores se encontraron en un primer momento con la negativa de otro concejal de Izquierda Unida, Fernando Iturralde, quien argumentó razones ideológicas para negarles el uso de las instalaciones deportivas, negativa que fue ratificada por el segundo teniente de alcalde, José María Calado, quien aseguró al diario ABC que en su ideología política "no tiene sitio la tauromaquia".

Calado señaló también que, mientras gobernara su formación política, que apoya con sus votos al PSOE, no se celebraría ningún espectáculo taurino en Espartinas al considerar el toreo "una forma de maltrato animal". Posteriormente, la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE), recibió al matador de toros Juan Leal y al banderillero Agustín de Espartinas, a los que negó que la localidad aljarafeña se hubiera declarado antitaurina aunque volvió a rechazar el uso del pabellón deportivo por "no encontrarse federados en ningún deporte", si bien les ofreció la caseta municipal para sus entrenamientos. La regidora recalcó que el segundo teniente de alcalde había realizado esas declaraciones a "título estrictamente personal" y llegó a comprometerse con los toreros para que pudieran usar la plaza de toros cuando estuviera rehabilitada. Sin embargo, no despejó el futuro taurino del recinto, que ahora permanece sin uso y sumido en un imparable proceso de abandono.

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha emitido un comunicado en el que recuerdan al Ayuntamiento de Espartinas que los tribunales "se han pronunciado de forma tajante sobre la exigencia legal que los poderes públicos tienen de salvaguardar la tauromaquia, ya que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio español". La FTL, además, ha solicitado la gestión de la plaza de Toros de Espartinas tras las declaraciones del segundo teniente de alcalde y le ha recordado en un comunicado firmado por su vicepresidente, Fernando Gomá, que esos actos "podrían ser contrarios a la libertad de los ciudadanos, así como profundamente anticonstitucionales".