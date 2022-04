Daniel Luque, satisfecho por el sueño cumplido tras triunfo en la Maestranza

El matador de toros Daniel Luque, ha expresado su satisfacción por cumplir "el sueño" de su triunfo en la plaza de toros de Sevilla, tras abrir la Puerta del Príncipe de la Maestranza el pasado jueves, y convertirse en el primer gran triunfador del ciclo sevillano. El diestro espera su segunda tarde en la Feria de Abril mientras guarda reposo en su casa de Gerena para recuperarse de jornada del jueves en la que cortó una oreja a su primer toro de El Parralejo, y otras dos al sexto astado, que le franquearon de par en par las puertas del mítico arco de piedra del coso.

El torero ha manifestado su satisfacción tras un proceso de recuperación personal y taurina que le ha devuelto a la atención del aficionado: “Llevaba una lucha muy dura y en contra de todo; no terminaban de reunirse las cosas pero ha pasado esto… es un sueño”. “A lo mejor es un tópico repetir lo que siempre decimos los toreros, que todo es muy difícil. Pero es que es muy difícil. Y que pase en Sevilla es muy complicado. Que se reúnan tantas cosas para que todo salga bien es casi imposible y me alegro que haya pasado en Sevilla. Ahora puedo pasear por la calle tranquilo, mirar esa Puerta del Príncipe y decirme a mí mismo que ya la he cruzado”, remacha el diestro afirmando que esa primera puerta ha sido “especial”.

El diestro de Gerena alude a una tarde anterior, en la pasada Feria de San Miguel, en la que ya comenzaron a cambiar las tornas. “Ahí ya fui capaz de ser más yo; hasta ese momento, cada vez que me anunciaba en Sevilla me creía que tenía que torear de otra forma y en Sevilla tienes que ser el mismo que en todos lados: fiel a tu concepto y a tu forma”, ha explicado al matador. Esa fidelidad a su concepto encontró una prueba de fuego ante los dos complejos toros de El Parralejo que lidió el pasado jueves posibilitando el triunfo a pesar de un percance con el primero. “Esos toros marcaron lo que puedo llegar a hacer”, ha precisado Luque.

Daniel Luque ha definido su triunfo como “una misión personal” y ha relatado que "tenía esa presión, la exigencia de la gente. Tenía que ser ya, tenía que pasar. Ese peso no era fácil de llevar y me lo he quitado. Ahora voy a poder ser más libre en la plaza; voy a poder sacar todo lo que tengo, a ser todavía más yo”. El diestro ha asegurado que "en realidad la celebración es la propia puerta. Qué más puedo pedir que pasar ese umbral disfrutando de ver las caras de mis amigos, de mi gente, de mi familia, de mi padre, acordándome de mi madre, de tanta gente que en ese momento te gustaría tener contigo recordando todo lo que se ha sufrido para que ahora pudieran disfrutar el momento del triunfo”.

Tras un balance de estos años en los que viajó de la primera línea del escalafón a la parte más oscura de la profesión ha manifestado que “del triunfo se aprende poco pero del fracaso, sí”. El matador ha señalado que la Puerta del Príncipe era “un escalón que tenía que rebasar” y que "vendrán otros escalones que subir. Unas veces me caeré pero me volveré a levantar. Esta es la vida, la de un torero que quiere llegar lejos con toda la humildad del mundo".