La tertulia Espartaco del hotel Colón distingue a Juan Ortega y Miguel Ángel Perera

Continúa la cosecha de premios de la recentísima Feria de Abril, distinguiendo a los mejores de un ciclo que ha arrojado una amplia lista de triunfadores. La lista se ha ampliado con el galardón que concede la Tertulia Espartaco del Hotel Colón para subrayar la mejor faena del serial abrileño. Esta entidad, que preside el aficionado José González Barba celebró días atrás su reunión mensual contando con la asistencia del matador titular, Juan Antonio Ruiz Espartaco, para acordar por unanimidad conceder el premio a Juan Ortega en reconocimiento a la faena que firmó el pasado 15 de abril al toro Florentino, sexto de la tarde, marcado con el hierro de Domingo Hernández, al que cortó las dos orejas en medio de un auténtico clamor.

En el mismo envite, este grupo de aficionados de reconocida solvencia consideraron que el diestro extremeño Miguel Ángel Perera merecía una mención especial por la gran tarde que protagonizó el 10 de abril, fecha en la que cortó tres orejas a una corrida de El Parralejo y salió a hombros por la Puerta del Príncipe por única vez en su carrera. Ambas distinciones serán entregadas en próximos actos de la tertulia que se convoca y reúne periódicamente en los salones del hotel Colón.

El toro de la Feria

Pero no ha sido el único premio que se ha fallado en estos días de pos feria. El jurado instituido por el veteranísimo casino de Los 40, que premia anualmente al ejemplar más bravo de la Feria, se ha sumado al criterio unánime de la mayoría de los jurados acordando conceder su trofeo al toro Tabarro, el gran ejemplar de Santiago Domecq al que David de Miranda cortó las dos orejas el pasado 9 de abril. Aquella tarde no estuvo exenta de cierta polémica por la petición de vuelta al ruedo que el palco finalmente no concedió pero no ha sido óbice para que arrase en los principales premios.

Es la tercera vez que Santiago Domecq logra el reconocimiento de Los 40 que ya premió a la divisa jerezana en 2019 por el juego del toro Aperador y en 2022 por el ejemplar llamado Chismoso. En los últimos años también han sido reconocido el juego de otros animales como Amapolo y Choricero de Miura en los años 2018 y 2023. La costumbre es que el trofeo sea entregado en vísperas del encendido de los farolillos en la propia caseta de la entidad.