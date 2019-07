Inmaculada León protagoniza un sentido pregón taurino de Colombinas

Suspiros de pregón en torno a Huelva. Suspiros de dos mujeres. Una en lides presentadoras como Guadalupe Rubio. La otra, Inma, pregonera a la sazón de esta feria que se antoja torera y cercana ya en el calendario de ese agosto que a poco que principie va a tener dentro a todos los protagonistas de esas cuatro tardes de toros que la feria anuncia en los carteles e Inmaculada León se encargó anoche de proclamar desde el atril que su condición de pregonera taurina de este 2019 le había otorgado el Ayuntamiento de Huelva junto a la complicidad necesaria de la Tertulia Miguel Báez Litri del barrio del Matadero, anfitriona de ese acto que anoche volvió a vivir la Escuela de Artes y Oficios León Ortega.Pregón de mujer versada en esta afición vivida y sentida en todas esas reminiscencias familiares que ella lleva dentro.

Presentación también de mujer y amiga en ese trato diario al que su condición de periodistas les deja vivir.Esa que en los primeros compases llamaba a la puerta del cielo o la que en sus pasajes de presentación dejó dicho “me lo pidió una mujer, una amiga y una taurina y aquí estoy para hablarles un poco de la niña de Rosarito Pinto, una morantista acérrima y a la que deseo lo mejor esta noche”.De ese embroque donde dejar preparado el ruedo vino a añadirle a la noche sus palabras el presidente de la Tertulia Miguel Báez Litri. Sebastián Castilla habló de una tradición desde la que presumir y divulgar la vida en un mundo de tolerancia e igualdad como es este”, sentenció el presidenteUn tranco más allá de la noche pregonera llegaron las primeras palabras de Inmaculada león. Versos y sentimientos donde dejar claro “que siempre lo deseé pero no me veía tan pronto aquí. Quizás con un poco más de canas en el pelo y en el sentimiento, aunque ahora que ha llegado siento que es un auténtico privilegio saber que no lo voy a poder olvidar jamas “.

LLeno al completo en ese espacio de la Escuela de Artes y oficios León Ortega

Tuvo compás musical también la noche en la persona de la joven artista palerma Beatriz Romero y el guitarrista Manuel Jaén, nexos importantes en el pregón que arrancó desde ese reconocimiento a todos los grandes nombres de la cultura y su aportación a la Fiesta.Verdad, pasión y esperanza. Esa fue el argumento que la pregonera dibujó sobre una Fiesta que desde luego debía tener en su recorrido el máximo acercamiento hacia todos los protagonistas de estas Colombinas. Muy especialmente hacia uno de ellos como es el ganadero Fernando Cuadri a quien la protagonista de la noche hizo salir al tercio para recoger una ovación cálida y sentida de reconocimiento hacia el ganadero. El resto del pregón se lanza hacia un inmenso cariño para contar la feria desde sus nombres. Desde sus ganaderos y sus toreros. Desde ese debut de Albarreal como divisa en su tierra y el recuerdo emocionado hacia el desaparecido José Luis García Palacios. También esa pizquita de morantismo junto al aprecio de los que llegan como novedades. Toda la feria recogida en un sentido capotazo de armonía y garra para que a los sones de Nerva que con tanta gracia torera aportó a la noche la banda sinfónica municipal de Huelva, se cerrara faena.

La periodista Guadalupe Rubio trazó un perfil de amistad y recuerdos en torno a la presentación que realizó a la pregonera.

Todo en su sitio. Un pregón, una reivindicación como mujer desde al atril y una razonable sensación de que el repleto patio de butacas del patio del antiguo matadero se fue correspondido en su expectación.Después, como bien se encargó de aportar a la noche el alcalde Gabriel Cruz las sensaciones que deja todo esto es “que los toros son un argumento de emoción, sentimiento y culturalidad que hay que defender con sosiego pero también contundentemente porque forma parte de esa cultura enriquecida que hace que este pregón sea una perfecta antesala de nuestras Colombinas”, argumentó el primer edil de la ciudad.La noche tampoco daba para más. Escuchando los acordes de ese himno a Huelva las noticia empezaban a tomar forma de crónica en torno a una pregonera, la segunda mujer que desde el atril forma parte de esa extensa nómina que ha cantado con ilusión y esperanza a esta feria tan nuestra como la que se viene encima.