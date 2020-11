El PP ha planteado al Ministerio de Cultura, este martes en el Congreso, la posibilidad de retransmitir a través de RTVE las corridas de toros sin público, como ayuda para el sector durante la pandemia, una medida a la que el Ministerio ha respondido que no tiene competencias, ni sobre la Corporación, ni sobre la celebración de estos festejos.

Durante la Comisión del ramo en la Cámara baja, los 'populares' han planteado esta posibilidad al secretario general de Cultura, Javier García Fernández, a través de una pregunta parlamentaria. La portavoz de la formación en esta materia, María Soledad Cruz-Guzmán, ha lamentado que la pandemia haya dejado la temporada taurina "en la mínima expresión" y ha puesto en valor la iniciativa de televisiones públicas, como la de Andalucía o la de Castilla-La Mancha retransmitiendo corridas con "una alta cuota de pantalla".

También ha declarado que hay "interés" por parte de las "cadenas privadas" para "retransmitir" estos espectáculo, lo que a su juicio, "manifiesta la viva afición" de los españoles por este espectáculo. En este sentido, ha recordado que RTVE debe dar "servicio público" ofreciendo en su programación estas corridas sin público, teniendo en cuenta el "interés" y el "gusto" de la ciudadanía y sin "censuras" de un Gobierno.

García Fernández pide no usar el tema para "dividir"

A estas manifestaciones, el representante del Ministerio ha respondido señalando que el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes, "no tiene competencia sobre RTVE", por lo que ha declinado el pronunciarse sobre este tema sobre el que no tiene "capacidad para responder". La Administración General del Estado tampoco es competente, según ha recordado el secretario de Estado, en la regulación de los festejos taurino. Así, a juicio del compareciente, esta pregunta sería de mayor interés en "los parlamentos autonómicos". Del mismo modo, ha indicado que el Estado nos es propietario de ninguna plaza. Suelen ser, según ha explicado, de las diputaciones provinciales, de ayuntamientos o de autonomías.

La cuestión del aforo en las plazas, ha indicado García Fernández, "es otra competencia autonómica". "El Estado y el Gobierno tienen pocas competencias en la materia", ha declarado. Sí se ha producido cierto roce entre el secretario de Estado de Cultura y la diputada a raíz de que esta haya acusado al Gobierno de "limitar las libertades" de los ciudadanos y de incumplir la ley que llama a difundir la tauromaquia como parte del patrimonio cultural del país.

Para García Fernández, hablar de "recortes de libertades" es "un poco fuerte" y ha pedido a la diputada que no use este espectáculo para "dividir". El secretario de Estado ha recordado que los toros son un tema "controvertido" en el país porque "hay millones que lo disfrutan y otros que todo lo contrario", por lo que ha pedido a Cruz-Guzmán que "sabiendo esa realidad", no la use con ese fin porque "no están las cosas para enfrentar".