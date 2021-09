Rotunda Puerta Grande de David de Miranda en la goyesca de Antequera

David de Miranda resultó el triunfador de la corrida Goyesca de Antequera tras cortar un total de cuatro orejas la tarde en la que Javier Orozco tomaba la alternativa. Alternativa marcada por la cornada que recibió del toro, Aguador. Orozco basó gran parte de la faena sobre la mano derecha y al cambiarse el engaño a la izquierda el toro se le venció hacia los adentros y lo prendió por el muslo propinándole una cornada de la que fue operado para salir después a matar al sexto de la tarde al que cortó dos orejas.Miranda enjaretó a su primero un quite por tafalleras en el centro del ruedo de muchísima exposición. Brindó al público y empezó la faena con pases por alto, clavando las zapatillas en el albero. Mucha voluntad por parte de Miranda ante un astado que entraba andando en cada cite a la muleta que le ofrecía el onubense que basó su faena sobre la mano izquierda dejando naturales sueltos de gran belleza. Acortó las distancias De Miranda y consiguió poner al público en pie. Recibió a su segundo por verónicas y después del paso del toro por el caballo, le realizó un ajustadísimo quite por chicuelinas. El onubense hizo un grandísimo esfuerzo por sacar lucimiento de un toro muy venido a menos, sin fuerzas ni recorrido. No desistió de su empeño y acortó distancias exponiendo mucho ante un marmolillo. Toros de Manuel Blázquez de justa presentación, mansos, reservones y sin clase. Finito de Córdoba: palmas tras leve petición; oreja. David de Miranda: dos orejas; dos orejas. Javier Orozco: silencio; dos orejas. La plaza registró media entrada.