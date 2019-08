La polémica sobe la avería de los ascensores que sorprendió el sábado pasado a un grupo de personas con movilidad reducida que se quedaron sin ver el indulto de Ponce es otro capítulo más que se suma a la gestión que se está realizando de la Plaza de Toros por la empresa Reymar. Si ya de por sí ha costado que hubiera toros en la ciudad, ahora sólo faltaba que hubiera también impedimentos para entrar en la plaza.

A estas quejas se ha sumado ahora Vox desde donde piden al PP "que llame al orden al empresario Juan Reverte por el bochornoso espectáculo que está dando frente a la gestión de la misma". "Hay que recordar que nuestra Plaza fue rehabilitada como indicó la modificación del Reglamento Taurino Andaluz para facilitar el acceso a los tendidos y a los pisos de las personas con movilidad reducida, por eso no es entendible que no se tuviera en cuenta el funcionamiento de dichos ascensores. Estos hechos nos hacen dudar hasta de que exista el Plan de evacuación que exige la ley", han expresado desde el partido.

Asimismo, han querido expresar su malestar por la falta en los carteles de nombres portuenses, tanto de matadores, como de los propios alumnos de la escuela taurina La Gallsona, a quienes se les ha vetado al entrada a los festejos. "Nos mostramos indignados porque no se haya contado con matadores de nuestra ciudad y tampoco se puede tolerar que se siga despreciando y ninguneando a la Escuela Taurina, negando la entrada a sus alumnos a las corridas (tal y como se recoge en las condiciones del Pliego), mientras el equipo de Gobierno disfruta y alardea de un sitio privilegiado en los festejos, sin al parecer preocuparles lo más mínimo este nuevo incumplimiento de condiciones".

No obstante, este no es el único punto que se menciona en la nota de prensa que ha sido remitida hoy por el partido, ya que también se hace referencia a la necesidad de aclarar distintos aspectos relacionados con el pliego y que no están quedando nada claros, como la organización de conciertos, el cierre de la Plaza a las visitas de turistas o la falta de mantenimiento del coso.

"Teniendo en cuenta que el Pliego termina a final de año, entendemos que el actual equipo de Gobierno ya está trabajando en el nuevo. De no ser así, queremos advertir al PP que ya va tarde, a no ser que pretendan ampliar la vigencia del mismo, como se rumorea en ciertos círculos. Desde aquí queremos tender la mano en esta tarea y proponemos que se estudie la posibilidad de hacer incluso hasta tres pliegos distintos: uno de ellos para los eventos taurinos, otro para los eventos musicales y deportivos, y un tercero para la explotación turística, buscando verdaderos profesionales en los tres sectores para dar una solución definitiva a los problemas".