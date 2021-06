El nuevo nivel de alerta sanitaria condiciona la novillada de mañana en Palos de la Frontera

Manda guevos... y le mandó una docena. Por si la situación no era ya de por si difícil entre tanto equilibrio para montar la gira de novilladas la nueva situación de alerta sanitaria en varias zonas de Huelva le pega una vueltecita de tuerca a un festejo que a priori centraba su interés en la oportunidad para tres novilleros con buenas hechuras toreras y oficio bien solventado como son Calerito , Jorge Martínez y Jiménez Écija, pero que inevitablemente se ha calentado por esa tan noble como sana rivalidad ganadera que tanto Tomás Prieto de la Cal como Juan Pedro Domecq han puesto sobre el tapete de la actualidad.

Juan Pedro se despacha asumiendo el papel de líder ganadero y la exigencia que se le suponen a “toros que permiten las grandes faenas en todas las temporadas y por eso hay muchos partidarios. Los resultados y los triunfos están ahí. Las figuras son figuras por alguna razón, exigen una forma de embestir para expresar sus sentimientos y mis toros se lo permiten”.

De ahí al “cada uno tiene un concepto y no sé lo que busca mi compañero. Yo sé que busco que mis toros propicien las grandes faenas”, sentencia de un lado el ganadero jerezano.

En el otro lado, Tomás Prieto de la Cal asume que “Tenemos la imagen de una ganadería diferente, peculiar y seria. No envidio nada de la ganadería de Juan Pedro, solamente el hierro que es precioso”, declara el ganadero onubense quien por si el concepto no hubiese quedado claro cuando se le pregunta por qué diferencias hay entre ambos hierros Prieto de la Cal dice que “Todo, no tenemos nada que ver, el día y la noche, blanco y negro”.

Bueno, pues a todo esto se le puede añadir ese detalle ganadero que Tomás Prieto de La Cal quiso tener con los tres componentes del cartel de mañana, haciendo desde luego un verdadero esfuerzo por montar un peculiar tentadero cuando no hay animales ya en su finca para tal menester. La jornada terminó mostrando que hay mucho toreo y oficio del bueno en esas mentes toreras que los tres novilleros sacaron a relucir ante las vacas que se tentaron.

La expectación ha ido subiendo puntos y para mañana se adivinan muchos partidarios de toreros pero ojo que también hay ganas de ver ese duelo ganadero y si algo tienen los toros jaboneros de la marisma onubense es la legión de fieles aficionados que la siguen.