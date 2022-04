La ausencia de Emilio de Justo abre la puerta a Ureña y a un mano a mano

La grave cogida que sufrió Emilio de Justo el pasado Domingo de Ramos en la plaza de toros de Las Ventas hace imposible su participación en la próxima Feria de Abril de Sevilla. El percance que tuvo al entrar a matar su primer toro, la tarde en que se iba a enfrentar hasta a seis astados, le provocó una fractura de cervicales C1 y C2 y una fisura en la base del cráneo. Razones por las que no estará el sábado 30 de abril y el jueves 5 de mayo, sus dos comparecencias previstas en el ciclo abrileño.

La empresa Pagés no ha perdido el tiempo desde que conoció la noticia y ya ha anunciado las soluciones que tomará en cuanto a la composición de los carteles. En primer lugar, para la tarde del 30 de abril, en los días de preferia, su ausencia no será reemplazada. Por tanto, dicho festejo será un mano a mano entre los diestros Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera con toros de Victorino Martín. Si no ocurre ninguna incidencia más, ese sería el único cartel con dos toreros de toda la temporada 2022 en la plaza de toros de la Maestranza.

📰 La corrida de Victorino queda en un mano a mano entre Antonio Ferrera y Miguel A. Perera👉 El cartel queda como sigue:🗓 30 de abril🐂 Toros de @victorinotoros 👤 @ferreratorero 👤 @InfoMAPerera (Mano a Mano) pic.twitter.com/vmILwiWqEN — La Maestranza-Pagés (@maestranzapages) April 14, 2022

Por otro lado, su baja en la tarde del 5 de mayo si tendrá sustituto. Y será un matador que no había tenido lugar en la composición de los carteles en un primer lugar. Se trata del murciano Paco Ureña, que regresará así al albero del coso de El Arenal. El diestro lorquino cuajó una buena actuación en su última presencia en Sevilla, cortando una oreja tras una formidable estocada recibiendo. En esta ocasión, se enfrentará a toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez junto al riojano Diego Urdiales y al madrileño Cayetano Rivera.