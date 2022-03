Así es el cartel de los toros en Sevilla de 2022 del artista vietnamita Danh Vo

El Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería amplía su colección. La temporada de toros de Sevilla de 2022 ya tiene pintura anunciadora de los festejos, que comenzarán el próximo Domingo de Resurrección. Como es tradicional desde el 1994, la Maestranza encarga a un artista contemporáneo la creación del cartel. Este año ha sido elegido el artista vietnamita Danh Vo. La pinacoteca taurina se llenó para el estreno de dicha obra, que viene a aumentar los fondos artísticos maestrantes. Lo hace con una original doble obra con inspiración lorquiana.

Sobre el cartel

El artista danés, de origen vietnamita, presenta una obra hecha en colaboración con su padre, Phung Vo, que retoma el poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca. "A las cinco de la tarde", "A las cinco en punto de la tarde" y "Toros en Sevilla 2022" son las frases que Phung Vo convierte en obra de arte utilizando su característica caligrafía gótica. La colaboración entre Danh Vo y su padre es una de las facetas más emblemáticas del artista quien desde hace años le da instrucciones para ejecutar numerosas piezas basadas en fragmentos de textos que van desde representaciones monumentales hasta copias de cartas íntimas de personajes históricos. Phung Vo aprendió caligrafía en Vietnam antes de exiliarse en Dinamarca y utilizó esta habilidad para copiar menús y letreros para los negocios familiares a pesar de no entender ningún idioma occidental del todo. Danh Vo considera la caligrafía de su padre como un “acto de labor pura” y al utilizarlo para su obra, reconfigura la noción de “autoría”. Define la habilidad de su padre como un gesto esencialmente estético más que lingüístico, ya que la creación de estas letras tiene más que ver con el dibujo que con la escritura.

🔴 Presentado el 🖼 cartel elegido por la Real Maestranza de Caballería para la #TemporadaTaurina2022, 🎨 obra de Danh Vö#Maestranza22 pic.twitter.com/GQod2eETri — La Maestranza-Pagés (@maestranzapages) March 10, 2022

La selección del poema de García Lorca para esta obra va de la mano con el interés del artista por crear obras que contienen más significados que los visibles a primera vista: las obras sobre fondo rojo y rosa evocan la muleta y el capote. El Llanto por Ignacio Sánchez Mejías canta los detalles más representativos de la fiesta taurina y revela la íntima relación entre el torero herido de muerte y el poeta devastado por la pérdida. Una lectura de la primera parte del Llanto “La cogida y la muerte” para inaugurar la Feria de Sevilla es parte indispensable de la pieza de Danh Vo quien así completa su propuesta para el cartel. La declamación será igualmente un homenaje a la poesía, a la vida y al arte de torear.

Sobre el autor

Danh Vo (1975, Vietnam), artista danés de origen vietnamita, estudió en KADK-The Royal Danish Academy of Fine Arts en Dinamarca y la Städelschule en Fráncfort, Alemania. Su trabajo está principalmente basado en su biografía; explora las consecuencias del colonialismo, la intolerancia, hechos del pasado y la emigración, son referencias constantes en su obra construyéndolas a partir de vestigios de su propia historia y de la general, piezas que crean interpretaciones nuevas pues él no cree en las lógicas dominantes. Él también se considera el resultado de fragmentos de culturas y de ahí que su trabajo esté libre de convenciones, no dando importancia a ningún procedimiento físico de creación y no partiendo de conceptos que predeterminen, sino de experiencias empíricas.

En una entrevista con motivo de la exposición en el Palacio de Cristal de Madrid en 2015 le preguntaron cuál es su trabajo más importante, él contestó que sus obras más importantes son las que contienen caligrafía, explicando que el utilizar los textos y la caligrafía de su padre significaba mucho para él. Añadiendo que los escritos que hacía su padre se referían a cómo viaja el alfabeto y al dominio y la imposición de la cultura occidental. Comentó, asimismo, que cuando su padre llegó a Dinamarca su escritura era inútil porque no hablaba ninguna lengua occidental.

Entre sus exposiciones más importantes se encuentran: Dahn Vō: Untitled, South London Gallery (2019), Danh Vō, CAPC Bordeaux (2018); Danh Vō Take My Breath Away, Guggenheim Museum, Nueva York and SMK Copenhagen (2018); Ng Teng Fong Roof Garden Commission series: Danh Vō, National Gallery Singapore, Singapur (2016-17); Destierra a los sin rostro / Premia tu gracia, Palacio de Cristal del Retiro, Madrid (2015); Ydob eht ni mraw si ti, Museum Ludwig, Colonia, Alemania (2015); Danh Vō Wād al-ḥaŷara, Museo Jumex, Mexico City (2014/2015); Danh Vō: We The People (detail), Faurschou Foundation Beijing, Pekín, China (2014); We The People, comisionada por Public Art Fund para el Brooklyn Bridge Park, Nueva York (2014); IMUUR2 (Hugo Boss Prize), Guggenheim Museum, Nueva York (2013); Chung ga opla, Villa Medici, Roma (2013); Fabulous Muscles, Museion – museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano, Italia (2013); We The People (detail), Art Institute of Chicago, Estados Unidos (2012); Vō Danh, Kunsthaus Bregenz, Austria (2012); JULY, IV, MDCCLXXVI, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Alemania (2011); Hip Hip Hurra, SMK-Statens Museum for Kunst, Copenhague, Dinamarca (2010); Les fleurs d’intérieur, KADIST, París (2009); Danh Vō: Where the Lions Are, Kunsthalle Basel, Switzerland (2009); Package Tour, Stedelijk Museum Ámsterdam, Países Bajos (2008).

Danh Vo participó en la exposición internacional de arte de la 55ª y la 58ª Bienal de Venecia (2012 y 2019) y representó a Dinamarca en la 56ª Bienal de Venecia (2015) con la exposición mothertongue. En 2012 recibió el Hugo Boss Prize y en 2007, el Blauorange Kunstpreis otorgado por la Deutsche Volksbanken und Raiffeisenbanken; en 2009 fue nominado para el Preis der Nationalgalerie für junge Kunst en Alemania. Danh Vo vive y trabaja entre Berlín y la Ciudad de México.