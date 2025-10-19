La convocatoria de los Premios Andalucía de Tauromaquia alcanza su tercera edición

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este lunes la convocatoria de la tercera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, "con el objetivo de reconocer la labor meritoria de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la difusión, defensa y promoción de la cultura taurina" según han explicado fuentes de dicha consejería en una nota de prensa.

Las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas o entidades públicas y privadas vinculadas con la tauromaquia, mediante exposición razonada y documentación acreditativa añade la misma nota precisando que el plazo de presentación será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el BOJA.

Antonio Sanz, que ha realizado el anuncio en la previa de la final de la Liga Nacional de Novilladas, celebrada este domingo en Sanlúcar de Barrameda, ha recordado que “Andalucía ha sido, es y será taurina, y el Gobierno de la Junta apostará siempre por ella”. Y ha puesto como prueba de ello la entrega de estos premios.

El consejero ha defendido que “la tauromaquia es tradición, cultura, espectáculo y también turismo y economía y, en ningún caso es irrelevante, como dijo el ministro Urtasun”. Y ha recordado que “el mundo del toro es un motor económico, pues miles de personas viven gracias a la tauromaquia y a los servicios que genera, además de ser un foco de atracción turística para beneficio de hoteles y restaurantes”.

Estos galardones, de carácter exclusivamente honorífico y que se entregarán en el primer trimestre del próximo año, se conceden anualmente en cuatro modalidades: Premio Costillares a la carrera profesional taurina, Premio Veragua a la ganadería de reses bravas, Premio Hemingway a la divulgación artística y Premio Puerta Grande a la promoción de la fiesta. El jurado estará presidido por el propio consejero de la Presidencia y contará con una composición equilibrada en términos de género, conforme a la normativa vigente. Los premios se entregarán en un acto público y solemne, y podrán ser declarados desiertos si así lo propone el jurado.

En la anterior edición de 2024 los galardones fueron concedidos a Manuel Benítez El Cordobés, a la ganadería de Juan Pedro Domecq, al cinestas Albert Serra y el diestro Andrés Roca Rey, a Juan del Val. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, por su parte, recibió una mención especial. Y en la primera edición de 2023 fueron distinguidos Curro Romero, la ganadería Miura, Morante de la Puebla, Fernando Savater. La mención especial fue para la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.