Un festejo mixto en Lucena del Puerto en el inicio de la temporada española

El Cachorro, entre la ilusión de un debutante

Moguer tiene un nobel, un burrillo famoso, los pasteles, el vino de naranja, monumentos, tabernas, cantaores, dramaturgos, descubridores, fresas y una torre que asemeja mucho la gallardía de la sevillana Giralda. Bueno, seguramente tendrá muchas cosas que ahora no me caben aquí. Pero hasta ahora, lo que no había tenido nunca era un torero. Ahora lo tiene. Anda el hombre con apodo sobrado para lucir sobre cualquier cartel. Ángel Fernández, El Cachorro: ahí es na. Entre las reminiscencias de arrebatada pasión sevillana que le presta el apodo y la realidad que pasa por presentarle como la parte del toreo a pie que hoy unirá su carrera al de una divisa mítica como la de esos toros verágüeños. No es más que el inicio; solo eso. Ya no importa que no fuese Moguer, su pueblo, quien le abriese a la posibilidad de un debut septembrino cuando Montemayor se adueña del corazón moguereño. Será en Lucena, esa feria llena de historia y tardes grandes que ojalá un día obligue a recordar, cuando pase tiempo, el debut de El Cachorro.