"Son valiosas esas cuatro tardes a hombros en Sevilla pero yo quiero algo más rotundo"

Aun con el uniforme verde de su actividad veterinaria puesto sobre sí, Luisa ha dejado plantados dos cafés sobre la mesa. Uno solo para templar los nervios de un servidor y otro más reposado para Gilberto, ese fotógrafo y amigo que nunca pierde la calma.Llegamos antes de tiempo. Hay que esperar. Observamos. Hay profundos cambios en la vida de Andrés Romero. Por La Corchuela andorrea ya con temple otro Andrés, un pequeñajo inquieto de apenas año y medio. Un no parar ante la atención de Luisa, su madre y la esposa de Andrés Romero desde que hace tres años que se casaran. Ellos dos significan, muy por enciman de caballos que van y vienen, la paz más necesaria para Romero en una temporada que bien debiera contarse desde la épica que obliga al triunfo de cada tarde.La Corchuela parece el lugar perfecto para esa paz ante la guerra que inevitablemente desata Sevilla en la mente de Romero. Y eso que no es La Maestranza territorio hostil para el de Escacena que cuenta por triunfos su paso por el albero maestrante.Romero cuenta de la importancia de Luisa en su vida. De la madurez que deja la familia, del compromiso y del estímulo que amortigua momentos duros de esta profesión.Después hemos buscado en el horizonte la imagen de ambos y hemos hablado. Pocas cosas, pero entre ellas están Sevilla, Ronda y Huelva. No es poca cosa. Tampoco lo es que este es su quinto paseíllo en una plaza que le ha respetado su estatus de triunfador de la feria. Ya saben ese dicho taurino de no hay quinto malo. A ver.–Sevilla, el culmen de una temporada con muchas cosas; el broche a un año duro?–Año un poco atípico con la temporada española llevando un pleno de Puertas grandes y triunfos en todas las plazas donde me han anunciado y con grandes sensaciones ante el público portugués. Aunque el pellizquito en la barriga con Sevilla siempre está y hoy no puede haber ni un paso atrás en lo conseguido sino ir a más.Es septiembre aunque a mí me parece abril y lo que he procurado hasta este momento es estar mentalizado, que tu cuadra esté en forma para ver lo que se espera de ti en una plaza tan importante como esta. Esta claro que para mí es una responsabilidad muy grande y una gran presión en el entrenamiento diario pero con muchas ganas de disfrutar del ambiente, de la plaza, de la familia de los amigos. Disfrutar todo el esfuerzo que ha costado.–Sevilla, desde siempre a hombros y triunfando pero indefectiblemente todos miráis a esa puerta mágica que da al río.–Es verdad. De las cuatro tardes que llevo en Sevilla en dos la Puerta del Príncipe se ha quedado ahí a nada. Hay cosas bonitas en esas cuatro tardes como es el cariño y el aprecio de Sevilla pero sí que estoy ansioso y necesitado de esa Puerta del Príncipe porque es por lo que se lucha a diario, a donde quiero llegar. La busco con humildad, con respeto pero la busco y es el objetivo. Siempre será el objetivo–¿Interiormente que te dice tu temporada?–Yo creo que la etiqueta es: especial. Hay tardes en Portugal con toros muy exigentes de Murteira, Canas Vigouroux por citar dos hierros muy determinantes y en cuanto a la temporada en España ha habido que luchar con unos festejos muy cerrados; sinceramente creo que es una cosa a solucionar, esa cerrazón de carteles, por el bien del rejoneo. Quitando eso, a nivel individual a mí me queda mucha satisfacción interior por el esfuerzo.

–Ronda, después de esa imagen de un torero roto de dolor en 2019 trae este 2021 un triunfo más sonriente.–Ronda la he disfrutado. Lo de hace dos años fue querer sobreponerme a todo y lo conseguí porque triunfé pero pagué un precio muy alto de dolor. Lo de este 2021 es la recompensa de todo aquello y de haber sido honesto con una plaza que tiene mucha magia.–Al margen de todos esos triunfos, de salidas a hombros, de la pasión de los públicos...¿Amarga Huelva?–Sí hombre, claro que amarga. Algo que te importa tiene que doler. Estoy convencido de que todo pasa por un malentendido con quien entonces era mi apoderado y yo no encontré el trato que necesitaba. Es verdad que la empresa me llamó en varias ocasiones pero bueno creo que nos faltó decisión a todos para fomentar un acuerdo y ya está.Huelva está ahí, habrá que llegar a entenderse y disfrutar de una plaza que a mí me quita el sueño. No hay que buscar culpas. Hay que volver a entenderse como hombres del toro y gente de Huelva que somos.

–Cuadra renovada en bastantes aspectos.¿Te han confirmado todos esas sensaciones que esperabas sobre el ruedo?–Indudablemente. Muy especialmente Golondrina, una hija de Guajiro, que ha dado lata ponerla porque tiene ese carácter fuerte del padre. La saqueé en Ronda y quiero que Sevilla sea otra plaza donde la vean. Hay otros caballos importantes como Velvet, viene llegando Obelisco que debe ser un puntal importante para la temporada que viene.–Contando además con ese fondo de armario que pone un veterano espectacular como es Guajiro.–Por supuesto. Guajiro es la regularidad de un privilegiado y Fuente Rey es la confianza de que todo sale bien.