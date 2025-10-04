Javier Zulueta corta un rabo en la 'Pinzoniana' de Palos

Javier Zulueta posa delante de los cerrados de El Castillo, la finca de su tío Gabriel Rojas.

El diestro Javier Zulueta ha mostrado un gran nivel en su segunda actuación como matador de toros y ha cortado un rabo en la corrida Pinzoniana celebrada esta tarde en Palos (Huelva).

Se lidiaron dos reses para rejones de Soto de la Fuente, dos toros de Núñez del Cuvillo y dos novillos de Julio de la Puerta.

La rejoneadora Lea Vicens, dos orejas y dos orejas.

Javier Zulueta, oreja y dos orejas y rabo.

Olga Casado, oreja y oreja.

Tres cuartos de entrada.

Javier ha entendido muy bien a los dos toros de su lote, a los que ha sacado todo el partido posible, brillando especialmente en la faena al quinto, al que ha sobado con buen oficio hasta hacerlo, llegando a torearlo con enorme calidad al natural.