Manuel Escribano sufre una cogida en Corella

El matador de toros Manuel Escribano ha resultado cogido en el transcurso de la corrida celebrada este domingo en la localidad navarra de Corella. El primer toro le alcanzó bruscamente durante el tercio de banderillas. El torero recibió atención inmediata en la enfermería de la plaza, donde se le diagnosticaron diversas policontusiones con traumatismos que le han impedido continuar la lidia.

Debido al intenso dolor en la clavícula y la región dorsal-lumbar derecha, zonas en las que existe temor a una lesión de mayor importancia, el torero fue trasladado al hospital para someterse a pruebas radiológicas y ampliar el diagnóstico.

Tras ser examinado en el Hospital de Tudela y someterse a las pruebas pertinentes, los facultativos pudieron diagnosticar una luxación acromioclavicular derecha, sin criterios quirúrgicos además de una fractura en el margen glenoideo inferior de la articulación glenohumeral derecha acompañada de policontusiones múltiples. No ha necesitado cirugía pero tendrá que guardar reposo y tener el brazo en cabestrillo.