Onetoro oficializa el calendario de sus emisiones de la Feria de Abril

La plataforma OneToro ofrecerá en directo ocho festejos de la próxima Feria de Abril de Sevilla, desde la Real Maestranza de Caballería, una de las citas más importantes y esperadas del calendario taurino mundial según ha anunciado la propia plataforma a través de una nota de prensa.

Tras cerrar las negociaciones con Lances de Futuro, OneToro ha oficializado que retransmitirá en directo los festejos de los días 11, 13, 14, 15 y 16 de abril, así como 21, 22 y 23 de abril.

"Para esta ocasión, OneToro desplegará el gran equipo humano y técnico que caracteriza sus retransmisiones, con un amplio dispositivo audiovisual, múltiples cámaras, realización de primer nivel y una cobertura integral pensada para acercar al espectador toda la emoción de lo que sucede en el ruedo y en el ambiente de la plaza" explican en dicho comunicado.

La misma nota señala que OneToro no descarta ampliar el número de retransmisiones desde Sevilla "si las circunstancias lo permiten". Por el momento, añade la misma información, estos ocho festejos constituyen los compromisos ya confirmados para la Feria de Abril, "una noticia que refuerza la presencia de la plataforma en una de las plazas más emblemáticas del mundo del toro y que permitirá a decenas de miles de aficionados vivir Sevilla en directo, con toda la emoción y el sello de calidad de OneToro", concluye la nota.

Festejos que emitirá OneToro de la Feria de Abril de Sevilla 2026:

• 11 de abril – Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez

• 12 de abril – Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina

• 14 de abril – Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte

• 15 de abril – Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio

• 16 de abril – Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández

• 21 de abril – Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque

• 22 de abril – Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda

• 23 de abril – Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta