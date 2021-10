Más de 2.000 personas se concentran para pedir la vuelta de los toros a la plaza de Écija

Más de 2.000 personas acudieron ayer a la llamada de la plataforma Écija quiere toros, que convocó en la Plaza de España de la localidad para concentrarse y exigir la reapertura de la plaza de toros de la ciudad y la vuelta de los festejos taurinos a la misma.

El coso taurino de Écija lleva seis años cerrado. El Ayuntamiento alegó en un primer momento que no cumplía los requisitos de seguridad para que se celebrasen corridas, si bien los convocantes de la protesta entienden que esto no es así. La plaza no reúne los requisitos para celebrar espectáculos públicos regulados por una ley autonómica, que excluye en una de sus disposiciones finales a las plazas de toros, remitiéndose al reglamento taurino. Actualmente, el único uso que tiene la plaza es el de lugar de entrenamiento para alumnos de la escuela taurina y toreros profesionales. A pesar de ello, está en mal estado de conservación y las malas hierbas y matorrales crecen de manera descontrolada.

Al acto acudieron matadores como Pepe Luis Vargas, Tomas Campuzano, Curro Durán, Curro Limones, Antonio Ramon Jiménez, Ángel Jiménez, Juan Muñoz, Guillermo Gutiérrez, Niño del Tentador, el Ciento, el Arriero. También, novilleros como González Écija o El Primi, banderilleros como Ecijano II, Antonio David, Joselito Gutiérrez, Juan de los Reyes, Tornay, Javier Crespo, Carmelo Jiménez, Manolo Peña o Paco Peña, rejoneadores como Jesús Callejón, ganaderos como Salvador Martín y cientos de jóvenes de aficionados al mundo del toro. Además, hubo representantes de las peñas Juventud taurina de Écija, Juventud Taurina de la Carlota, Círculo Taurino de Osuna y aficionados de Sevilla, Islantilla, Herrera, La Campaña, Osuna, Lora Del Río o Cañada del Rosal.